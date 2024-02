El Arosa sufre un severo correctivo

El Arosa se llevó ayer un severo revolcón en el Municipal de Barreiro. Los arlequinados se encontraron con un Gran Peña-Celta C que fue superior en juego y que supo apretar los dientes cuando fue necesario pese a la juventud que destila el segundo filial céltico. La derrota es un jarro de agua fría para los arlequinados, que ven como la primera plaza se escapa ya hasta los 13 puntos. A pesar de la contundencia del marcador, la derrota también deja brotes verdes en forma de escuadra que no se entrega fácilmente con el marcador en contra. El equipo lo intentó después de encajar el primer tanto y gozó de ocasiones para igualar y tiene fútbol para mantenerse en los puestos de play off a final de temporada.

Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir cuando el árbitro decretó el inicio del encuentro. El Arosa salió en bloque alto, tratando de recuperar el balón en campo contrario y mostrándose muy verticales. Así llegó la jugada más polémica del encuentro. Corría el minuto 5 cuando Santi Figueroa caía en el área disputando un balón con Sampayo y los arlequinados reclamaban un penalti que el árbitro no concedió. El ritmo era alto y el Aros aparecía que se hacía con el control del encuentro, gozando de alguna tímida ocasión. Sin embargo, esa situación no duró mucho. Pronto el Celta C comenzó a carburar y a buscar en banda derecha a Óscar Lorenzo. Él fue el que avisó de las intenciones locales en un centro que remató fuera Óscar Gil.

Los locales se sacudieron por completo el dominio visitante, nivelaron el partido y los acercamientos con peligro desaparecieron, convirtiéndose el encuentro en una intensa lucha en el centro del campo. Esa lucha se desequilibró en el minuto 38, cuando Roi Tato consiguió superar líneas de defensa con un gran pase al espacio. Allí apareció Mario Cantero, que atravesó la última línea defensiva arlequinada para plantarse solo ante Manu Táboas y superarle en la salida a la desesperada de este.

Lejos de venirse abajo, el Arosa sacó su casta y se lanzó a por la igualada. Tuvo dos ocasiones muy claras para lograrla, pero Pedreira remató por encima del larguero cuando se encontraba solo en el punto de penalti y Samu Santos consiguió rectificar a tiempo para evitar que el balón llegase a los pies de Sylla, solo delante de Sampayo.

También pudo el Celta C ampliar su ventaja en una jugada trenzada por dos vilagarcianos criados en el Arosa. Hugo Losada filtró el pase y José Rivera disparó contra el cuerpo de un Manu Táboas muy acertado.

Consciente de la necesidad de sumar los tres puntos que había en juego, Luisito revolucionó su alineación en el descanso, dando entrada a cuatro jugadores. Las modificaciones no consiguieron su objetivo, ya que el partido se rompió por completo, con ambos equipos llegando con bastante facilidad al área rival, especialmente los visitantes. Fue así como llegaría el segundo tanto con otro pase que superó todas las líneas de presión y permitió a Óscar Gil marcar un golazo. Si el primero no había hecho mella en los arlequinados, el segundo se convirtió en una losa excesivamente difícil de levantar. Aunque los arlequinados siguieron intentándolo, lo cierto es que sus llegadas eran fácilmente interceptadas por la defensa local. Tan solo dos tímidos cabezazos de Sylla y Borja inquietaron a los locales.

El golpe definitivo llegaría en el minuto 73 en un choque en el interior del área entre Pacheco y Breo que el árbitro interpretó como penalti a favor de los celestes. El encargado de ejecutarlo fue el vilagarciano José Rivera, que no falló. El Arosa quedó totalmente noqueado y, en varios contragolpes, pudo encajar el cuarto, pero los delanteros locales no estuvieron acertados.

A pesar de la derrota, el Arosa se mantiene todavía en los puestos que dan acceso a la disputa del play off de ascenso después de que la Sarriana empatase en el campo del Arzúa y el Silva cayese derrotado ante el Polvorín en Lugo. El próximo duelo de los arlequinados será el próximo domingo en el campo de A Lomba, donde recibirán al colista de la competición, el Arzúa.

Luisito muestra su enfado durante un lance del partido disputado en el Municipal de Barreiro. / José Lores

Luis Míguez "Luisito": "El único culpable cuando se pierde soy yo"

El técnico del Arosa, Luis Míguez “Luisito”, se mostraba visiblemente contrariado con lo ocurrido ayer en el Municipal de Barreiro. El entrenador arlequinado reconoce que “tuvimos un a mala mañana en cuanto a que perdimos en las transiciones, ellos las hicieron mejor y los pequeños detalles acabaron favoreciéndoles a ellos, aunque pudimos ponernos por delante en un penalti que, para mi, es muy claro”. Esa fue una de las claves del encuentro, resumiéndolo Luisito al explicar el primer tanto, el de Mario Cantero, “Nos meten gol de un pelotazo en largo y en una transición que rompe en segunda línea Cantero y hace una conducción de 50 metros en un error imperdonable nuestro; el segundo gol fue más de lo mismo”, un tanto que ya le pasó factura al equipo antes de encajar el tercero. El arlequinado reconoce que “aún así, tuvimos alguna ocasión para poder meternos en el partido; las tuvimos, pero estuvimos mal en el último pase y, ante eso, poco puedes objetar”. Ahora, el técnico reconoce que su trabajo se va a centrar en “levantar la cabeza y la moral de los futbolistas” y quiere dejar claro que “aquí solo hay un culpable, y ese soy yo, a los futbolistas hay que defenderlos y cuando se pierde, el único culpable que puede haber es el entrenador, que debe cargar con todo y ya está”.