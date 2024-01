El Arosa alcanza zona de play off por primera vez en la temporada

El Arosa ha empezado el año derribando la puerta de entrada a la zona de play off por primera vez en la temporada. Quince jornadas le ha costado a los de Luisito llegar a donde se le presupone un lugar que es, precisamente, a convertirse en un candidato real al ascenso de categoría.

A falta de dos jornadas para llegar al ecuador de la primera vuelta, los arlequinados suman 24 puntos y se han situado en la cuarta posición. La victoria ante el Somozas, la derrota de la UD Ourense y el empate del Silva han permitido a los vilagarcianos dar un importante paso hacia adelante en la clasificación en lo cualitativo más que en lo cuantitativo.

Una sola derrota en las últimas once jornadas plasman la tendencia al alza de un Arosa que, desde entonces, nunca ha retrocedido en la clasificación. La visita al Atlético Arteixo y el duelo en A Lomba ante el Viveiro son los dos compromisos que le restan por delante a los arlequinados para cerrar la primera vuelta.

Mirando hacia arriba, recortar los ocho puntos que distancian a los de Luisito Míguez de la cima de la clasificación es un reto marcado en el corto plazo del siguiente partido en Arteixo. Y es que es precisamente a domicilio donde al Arosa le está costando más encontrar victorias que echarse a la boca. Dos victorias en siete desplazamientos hasta la fecha se considera un botín escaso para un aspirante al título de la categoría.

Una cuestión que tampoco se puede pasar por alto en la trayectoria arlequinada es que, con el 2-0 sobre el Somozas, el Arosa ya alcanza su décima portería a cero en solo 15 jornadas. Un dato espectacular en lo defensivo que sitúa a los vilagarcianos entre las mejores defensas del fútbol español.

Otro de los retos marcados de cara al duelo en Arteixo será el volver a encadenar victorias. Una cuestión que el Arosa solo pudo realizar en una ocasión en lo que va de temporada. Fue cuando tras ganar al Betanzos, fue también capaz de sumar 9 puntos consecutivos luego de superar a Sarriana y a Paiosaco a continuación.

Preocupación por el estado de A Lomba

El duelo ante el Somozas también sirvió para que el estado del terreno de juego fuese motivo de alerta por parte del Arosa. Luisito Míguez fue el primero en poner el foco en este aspecto: “El campo se puso impracticable. Lo único que pido es que sigan arreglando el campo durante la temporada. Espero y confío, porque así nos lo hizo saber el alcalde y el concejal de deportes, que se va a cuidar el campo. Nosotros entrenamos todos los días en hierba artificial para no tocar el campo. Pero necesitamos que el campo esté bien”.

Solo se fichará si se puede mejorar el nivel

Hasta el 31 de enero, el mercado permanecerá abierto en 3ª RFEF. En el caso del Arosa, la opción de ir al mercado no se considera una prioridad. Solo se efectuarán fichajes si se encuentra un perfil que garantice que viene a reforzar cualitativamente la plantilla. El técnico arlequinado deja claro que “No voy a fichar por fichar, no soy ese tipo de entrenador. Nos ofrecieron ya 150 futbolistas, hasta jugadores retirados, pero eso no lo trago. Queremos un perfil de futbolista concreto que no es fácil encontrar”.