El Arosa busca talento para reforzarse

Tras ver como Gabriel Barroso y Nacho Carús se despedían del club, el conjunto arlequinado busca en el mercado invernal una serie de refuerzos que permitan mantener o incrementar la calidad de la plantilla y se ajusten a la economía del club a fin de dar ese último impulso que el equipo necesita para meterse en los play off de ascenso. Manuel Abalo, presidente de la entidad, reconocía ayer que “estamos mirando, pero somos conscientes de que fichar va a resultar muy complicado ya que los jugadores que nos podrían interesar están en clubs de 2ª RFEF y no parecen muy motivados a dar un paso atrás en su categoría”. Como ejemplo de esa situación, Abalo reconoce que el club estuvo muy cerca de fichar “un buen jugador, pero se echó atrás porque no quiere moverse de donde está, por eso, si hay posibilidades, ficharemos, pero tampoco nos vamos a volver locos”. A ello se une que “la mayor parte de los representantes nos dicen que tenemos una de las mejores plantillas de Tercera y que es muy difícil de mejorar”.

En ese aspecto, Abalo resalta el trabajo de la cantera y reivindica su presencia como alternativa a fichajes “tenemos que tener un respeto muy grande por la base, porque tenemos una de las mejores canteras de Galicia y estoy seguro de que más de uno de esos jugadores tiene capacidad para jugar en la Tercera División”. El presidente de la entidad espera que el equipo arranque con buen pie el 2024 y consiga colarse en los puestos de play off y se acerque al primer puesto que ocupa el Berganitños y que da la opción de ascender de forma directa a la 2ª RFEF, donde militaron los arlequinados hace dos temporadas. El equipo que dirige Luis Míguez “Luisito” arranca 2024 con un duelo muy interesante en la lucha por los puestos altos de la clasificación, ya que recibirá al Somozas, equipo que lleva casi toda la temporada en puestos de play off. Los coruñeses han perdido fuelle en los últimos encuentros, ya que acumulan cuatro jornadas sin conocer la victoria, cayendo derrotados en tres de esos encuentros. La última de esas derrotas fue bastante dura, ya que los coruñeses cayeron con estrépito (0-3) ante la Sarriana. Por su parte, el Arosa tiene la misión de volver a sumar un triunfo en A Lomba, campo en el que, esta temporada, tan solo ha conseguido superar al Paiosaco por la mínima. Las otras dos victorias como local se registraron en el Municipal de Vilaxoán ante Betanzos y UD Ourense, encuentros en los que se decidió emigrar para preservar el césped de A Lomba para la Copa del Rey. Antes de finalizar la primera vuelta, los arlequinados se enfrentarán a dos rivales de la zona baja de la tabla. Primero al Atlético Arteixo en Ponte dos Brozos y después al Viveiro en A Lomba. El año arranca con un derbi en A Senra

El año 2024 arranca con un plato fuerte en la Preferente, ya que la jornada del próximo domingo deparará un derbi entre el Ribadumia y el Céltiga. El encuentro se disputará a las 12.00 horas, un horario poco habitual en A Senra pero la jornada del domingo es muy especial en A Illa ya que se celebra San Xulián, el patrón del municipio. Los dos equipos llegan al encuentro con el objetivo de colarse en los puestos más nobles de la clasificación, un sitio en el que se encuentran los isleños, que son cuartos. El Villalonga también arranca 2024 líder y con una distancia muy cómoda sobre sus rivales. Los celestes tienen 39 puntos en su casillero, siete más que el segundo clasificado, el Portonovo que, en estos momentos, no podría ascender debido al acuerdo con el Aros apara ser su filial, y a diez del tercer clasificado, el Valladares. Los celestes arrancan el año en casa, donde recibirán al Moaña ante el que esperan mantener la buena racha de resultados que vienen arrastrando. Por último, el Cambados inicia 2024 muy lejos de Burgáns, en el campo de Calabagueiros, donde se medirá a un CD Barco que se diseñó con el objetivo de ascender pero que pena por los últimos puestos de la clasificación. Los amarillos se encuentran en la zona tranquila de la tabla, en novena posición, pero no pueden despistarse por lo que quieren seguir sumando victorias, como la que consiguieron ante el Allariz para despedir el año.