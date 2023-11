El partido que mañana enfrentará en Fontecarmoa (18.30 horas) al Mariscos Antón Cortegada y al Siglo XXI será un día muy especial para Irene Noya Catoira. A sus 17 años y casi 1.90, y tras cuatro en el proyecto de alto rendimiento en Barcelona, volverá a jugar un partido oficial en Vilagarcía desde que militaba en el infantil del CLB.

Desde entonces han sido muchas las experiencias acumuladas. Algunas buenas y otras no tanto, porque las lesiones también se han entrometido. Una de ellas hizo que se perdiese la posibilidad de disputar con España un Eurobasket sub 16 y también el poder medirse con las mejores jugadoras de su edad a nivel nacional. Con todo ello, el balance es más que positivo y la difícil decisión tomada hace cuatro años se ha convertido en un acierto pleno.

Acerca de la visita de mañana a su Vilagarcía natal, Irene Noya tiene muy claro que “va a ser un día de muchas emociones. Voy a estar jugando por el banquillo contrario, pero ante un montón de gente que me apoya y eso no me pasa en ningún partido”. Añade la prometedora jugadora que “desde que salió el calendario marqué todos los partidos en Galicia, pero especialmente el de Vilagarcía. Le pasé las fechas a toda mi gente porque además, es mi último año en el Siglo XXI y todo lo hace más especial porque antes no había tenido la oportunidad de jugar en Vilagarcía”.

El próximo curso dejará Barcelona al cumplir la mayoría de edad y tiene muy claro donde quiere seguir apuntalando su futuro. “Mi prioridad es irme a Estados Unidos y más concretamente a la Universidad de Yale (Connecticut). No destaca mucho por su programa de baloncesto, pero académicamente es de lo mejor del país. Si me quedara en España estudiaría Farmacia o Biomedicina, pero allí quiero estudiar Biología Molecular Genética”.

Antes de emprender destino hacia su formación universitaria, a Irene Noya todavía le queda por delante un año en el que tiene puestas muchas expectativas. La buena marcha del equipo, líder invicto de la categoría, sumada a su papel preponderante en la rotación de Javier Torralba, la animan cada día a superarse un poco más. Reconoce que “estoy muy cómoda en pista. El equipo que tenemos es muy potente y el grupo humano es increíble y eso es muy importante”.

Para alcanzar ese alto nivel de juego la exigencia está a la orden del día en el centro Siglo XXI. Un complejo en el que desarrollan jornadas muy intensas. Tal y como describe la propia Irene, “tenemos días de dos sesiones de entrenamiento, pero cuando tenemos una a las 7 y 20 de la mañana estamos en el gimnasio. A las 9 tenemos desayuno y 45 minutos después vamos al instituto. Comemos pasadas las dos y media y a las cuatro y cuarto hacemos el entrenamiento de equipo. Luego cada una tiene sus rutinas y mejoras individuales. Después tenemos tiempo para estudiar o descansar.. Cenamos a las ocho y media y luego más tiempo para estudiar cuanto toca”.

Y así cuatro años de una apuesta personal que la propia jugadora vilagarciana reconoce que “ha cambiado mi vida completamente. Es el mejor cambio que creo que he podido hacer. Lo que me va a aportar en el futuro no es comparable con otras cosas porque me ha abierto un montón de puertas, experiencias y posibilidades”.

Su entrenador, Javier Torralba, apuntó sobre la vilagarciana que “Irene es una jugadora tremendamente exigente. Siempre quiere más y hay que saber enfocar y valorar la cantidad de trabajo que hace. Para nosotros en un termómetro y ante el Cortegada va a ser un partido muy especial para ella. Cuando habla del Cortegada le cambia la cara y vamos a ver como es capaz de gestionarlo porque es muy emotiva. Tendrá ganas de demostrar a todo el mundo que fue un acierto irse tan joven”.