Tras la tormenta provocada por la marcha de Julio Rey y su enfrentamiento con Luisito, el Arosa va, poco a poco, encaminando la construcción del equipo con el que competirá la próxima temporada en la Tercera División, partiendo con el objetivo de regresar a la 2ª RFEF. La última incorporación en ese camino ha sido la del centrocampista Gabriel Barroso, un joven jugador que llega desde el Viveiro y que viene a reforzar una posición en la que el equipo se encontraba un tanto desangelado.

Nacido en A Coruña en 2002, Barroso llega a Vilagarcía tras jugar la pasada campaña en la Tercera División en un Viveiro que ocupa posición de arrastre a Preferente, aunque está pendiente de lo que pase con la reestructuración de la Tercera División para ampliar el número de equipos en la competición. Para el joven jugador, que tendrá ficha de Sub-23, recalar en el Arosa es “un paso muy importante para un jugador de mi edad, por eso no me lo pensé cuando llegó su llamada y acepté ponerme a las órdenes de Luisito”. A pesar de su juventud, ya cuenta con una dilatada experiencia desde que inició su etapa de formación en el Atlético Montañeros, antes de pasar un año en el juvenil de División de Honor del RC Deportivo de A Coruña. También militó en el Peña Deportiva juvenil y en el Peña Deportiva B, en la isla balear de Ibiza. De ahí, regresó a Galicia para militar en el Laracha antes de jugar en el Viveiro. Una vez finalizada la campaña en la Tercera División, fichó los últimos encuentros por el CD As Pontes de Preferente.

Barroso se suma a los tres fichajes que el club ha anunciado esta misma semana, que comenzó con la llegada de Antón Concheiro, procedente del O Barco; siguió con el fichaje de Diego Enjamio, que llegó desde el Arzúa, y culminó con la presentación de Javi Pereira, que jugó la pasada campaña en el Alondras.

Estas cuatro incorporaciones se suman a las renovaciones en bloque de Manu Táboas, Santi Figueroa, Pacheco, Nacho Carús, Martín Sánchez, Cotilla, Brais Pedreira, Brais Vidal, Iñaki, Borja y Sylla. Junto a ellos también están en el equipo los juveniles Sergio Prieto y Memet, además de todos los jugadores que terminan la etapa juvenil: Hugo Losada, Nico, Dani, Redondo, David Conde, Lucas García y Lucas Aguín.