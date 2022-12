El Arosa hace de doctor Jekyll y de mister Hyde para ganar a lo grande al Somozas (3-4)

El Arosa pasó de la nada al todo en el Manuel Candocia. De una primera parte que no daba ninguna razón al más optimista, a una segunda en la que los de Luisito pasaron literalmente por encima del Somozas para acabar remontar por 3-4 un partido que perdía por 3-1 a la llegada del ecuador.

Fue un ejercicio de bipolaridad del Arosa que terminó de la mejor manera posible para poder marcharse al parón navideño con una victoria de prestigio, a tres puntos del liderato y con la sensación de haber recuperado el potencial goleador que se le presupone a un equipo aspirante a todo. Y eso que no se presentaba nada fácil la visita al equipo de Marco Roca. Llegaban los de As Somozas después de batir al líder y proyectando un asalto a la tercera plaza en detrimento de los vilagarcianos, pero nada de ello sucedió.

El dibujo inicial del Arosa fue ya una declaración de intenciones. Con un 4-1-4-1 buscaba Luisito incomodar a su rival y los primeros diez minutos le daban la razón al planteamiento. Sendos disparos de Mario Domínguez y Hugo Losada, que volvía a la titularidad, fueron los primeros avisos. Sin embargo, en la primera aproximación de los locales, David Cabarcos logra sorprender a Manu Táboas por bajo en un centro-chut desde la banda izquierda.

Pronto se recuperaron los vilagarcianos dado que tres minutos después llegó el empate. Fue tras una parada del propio Táboas a la que dio continuidad con un saque en largo que se convirtió en una asistencia de gol a Borja Míguez tras una indecisión de los centrales que facilitó el mano a mano resuelto por el delantero.

Dos espectaculares goles que pusieron todo muy cuesta arriba

El empate sentó mucho mejor a los locales ante un Arosa que se diluyó por completo. La amenaza del tanto se materializó cuando Cañizares recogió un balón en el vértice del área para hacer el 2-1 con un golazo de bella factura. El propio Cañizares, minutos después, hizo el 3-1 en una situación prácticamente similar dejando un oscuro panorama a los arlequinados para irse al descanso.

Fue entonces cuando los vilagarcianos se transformaron en el equipo en el que se puede creer. La entrada de Iñaki y Javi Sandá fue un absoluto acierto y el primero de ellos solo tardó dos minutos en recortar la diferencia al recoger en el área un pase de Borja Míguez.

Apenas cinco minutos después fue nuevamente Borja el que se citó con el gol. Un centro de Cotilla lo recibió Hugo Losada. El balón recuperado por la defensa fue presionado por el delantero de Teo que obtuvo el premio a su perseverancia para establecer el empate.

El Somozas estaba realmente tocado. Avisó primero Losada con una acción en el área que sería el preludio del 3-4 cuando peinó un centro de Brais Vidal para confirmar la remontada en apenas 25 minutos de la segunda parte.

A partir de ahí, los de Luisito dispusieron de numerosas y claras ocasiones para lograr una diferencia mucho más abultada. Ante un Somozas en modo kamikaze para tratar de salvar un punto, las transiciones fueron una sucesión de errores de Losada, Borja, Barcia o Iñaki y aciertos de Embela en portería. El 3-4 ya no se movería y rubricaría un partido que alimenta la ilusión a las puertas de la Navidad.

Luisito: “Los méritos no son míos, son de los futbolistas”

En su valoración de lo que fue el partido, Luisito apuntó que “quien vino pudo ver que fue un gran partido. Entramos muy bien los primeros diez minutos y en su primera aproximación nos hicieron un gol en un fallo tremendo nuestro, pero el portero también es un ser humano y ese es un gol que disculpo”.

Alabó el técnico la reacción de los suyos: “Hicimos lo más difícil. Borja metió un golazo para empatar, pero después lo que no puede ser es que nos metan esos dos goles. En el descanso corregimos muchas cosas. Cambié de sistemas y de futbolistas y si nos sale mal, me hubiesen puesto a parir, y como salió bien pues los méritos no son míos que son de los futbolistas. Le dije en el descanso que un equipo mío no se rinde nunca y que no iba a consentir que lo hicieran y esa fue la clave”.

Añadió que “si algo tienen estos futbolistas son unas agallas tremendas porque irte el descanso perdiendo 3-1 y terminar ganando 3-4 no está al alcance de cualquiera. Eso demuestra que el equipo está muy vivo y en contra de lo que mucha gente decía que no teníamos pegada. Es muy fácil echarme flores ahora, pero el mérito es de los futbolistas. Yo traté de darles soluciones en el descanso. El portero de ellos hizo cuatro paradas increíbles y el resultado, con todos mis respetos para el Somozas, se me queda corto”.

Ficha del partido:

Somozas: 3

Embela, Asier (Anthony, min. 86), Álex Cabarcos, Guille, Manu Mariña, Aarón Sánchez, Bruno Bellas, Julián, Caique (Berto, min. 83), Cañi y Javi Sanmartín.

Arosa: 4

Manu Táboas, Santi, Pacheco, Martín, Cotilla, Brais Vidal, Abel Suárez (Javi Sandá, min. 46), Mario (Iñaki, min. 46), Julio Rey, Borja (Álex, min. 83) y Hugo Losada (Hugo Barcia, min. 77).

Goles: 1-0 Ález Carbacos (min. 13); 1-1 Borja (min. 17); 2-1 Cañi (min. 38); 3-1 Cañi (min. 45); 3-2 Iñaki (min. 47); 3-3 Borja (min. 55); 3-4 Hugo Losada (min. 69).

Árbitro: Espasandín Cores (A Coruña). Amarilla a Cabarcos, Javi Sanmartín, Guille y Manu Mariña por los locales, y a Brais Vidal, Javi Sandá y Santi por los visitantes.