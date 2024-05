Pablo Crespo irá a París si Rusia quiere

"Lo estoy tocando pero aún no es mío"

La valoración de Pablo Crespo de la espera que le toca afrontar es optimista, pero cauta a la vez. En su opinión, “lo estoy tocando, pero aún no es mío”, en referencia al billete olímpico para París. Todo ello tras el desarrollo de una final en la que explica que “había viento a favor y salí muy fuerte. Llegué a los 500 metros como segundo y luego me empezaron a coger”. Todavía quedaba una última demostración de fuerza que se reflejó en unos 100 metros finales apoteósicos: “Apreté como un loco y me quedé muy cerca de ser segundo. Me felicitó toda la familia y amigos porque no se esperaban que tuviera esa respuesta al final”.