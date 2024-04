Lóstrego y Mos juegan un derbi en busca de nuevos alicientes

Lóstrego CF y UD Mos, quinto y sexto clasificados, se juegan este domingo en Chaín (12:15 horas, campo de A Gándara) todas las bazas para seguir aspirando al podio. Ya saben el resultado del otro duelo directo, el Sárdoma CF-Olímpico de León (2-3), y lo que necesitan para ser terceros o, al menos, el mejor equipo de Vigo y su área de influencia. Porque con esta y dos jornadas más por disputarse, el margen de error es inexistente.

Ambos onces llegan de una jornada anterior con baño de euforia (6-2 mosense al CD Lugo) unas y autoestima otras (triunfo del Lóstrego por 1-2 en el campo del líder), separados por un solo punto: 46 las aurinegras y 47 las azules. El Olímpico suma 54, con un partido más. El Lóstrego necesita ganar para devolver el adverso 1-0 de As Baloutas. Un empate no sirve a nadie, solo al Sárdoma CF. La derrota deja sin opciones al once que pierda porque las leonesas dieron un paso de gigante y el calendario les acompaña. La cuarta plaza sí está al alcance real con la derrota sardomista.

El Lóstrego recupera a Adelaida González tras cumplir su partido de sanción. “No llegamos como nos gustaría porque nos faltan jugadoras importantes, pero a nivel anímico ganar al Avilés ha servido a las jugadoras para darse cuenta de que sean cuales sean las circunstancias, tenemos potencial y argumentos suficientes para ganarle a cualquiera”, subraya Gabi Couñago, entrenador del equipo gondomareño.

El técnico vigués nota “ganas y confianza de cara al partido. El objetivo no es como tal ser terceras, pero sí queremos quedar terceras y creo que dependerá de este resultado”, explica. Y lo argumenta: “Si ganamos los tres, quedamos terceras porque hay varios duelos directos... y creo que lo mereceríamos por toda la mala suerte que hemos tenido esta temporada y porque hemos sido el tercer mejor equipo, sinceramente, y sí que las chicas se merecen al menos acabar terceras”, afirma.

El Lóstrego, sin “Peque” desde enero y sin Álex Pichel ahora, recibe al Mos, que confirma para este duelo las bajas de Laura de la Torre y Marta Gil, además de las ya sabidas, por ser de larga duración, de Carmen, Ángela y Celia. “Pero el equipo llega en un buen momento de confianza y de juego”, sostiene Humberto Lede, su responsable técnico. “Hemos entrenado bien y se encuentran muy motivadas”, apunta.

Lede, también vigués, considera que “ambos equipos estamos en una situación muy favorable en la tabla y creo que muestra el nivel de la zona de Vigo. Estamos con muchas ganas de este partido, con muchas ganas de derbi; estamos compitiendo por es honrilla de quién queda por encima, pero la temporada es de notable alto para todos los equipos de la comarca”, afirma.

Los duelos en categoría nacional de ambos conjuntos se ciñen a la temporada pasada y a ésta. En la 22/23, 1-1 en As Baloutas y 1-2 en Chaín que Competición convirtió en triunfo valmiñorano por alineación indebida del rival. En la actual, 1-0 (Noelia Pereira) para el Mos en un choque muy igualado y con protestas del Lóstrego por entender que el tanto llegó en fuera de juego.