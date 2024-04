El Iberconsa Amfiv pierde todos los partidos de la Eurocup 3 por alineación indebida

El Iberconsa Amfiv, que se había clasificado para la fase final de la Eurocup 3, queda eliminado. La IWBF Europa (Federación Europea de Baloncesto en Silla de Ruedas) le ha por perdidos los partidos de la fase previa, todos concluidos con victoria, por alineación indebida. La decisión se deba a la inclusión en la plantilla fuera de plazo de Bernabé Costas. Desde el club vigués apunta que era "una situación comunicada a la IWBF Europa y que el Comité de Competición de la Federación Europea decidió aceptar de forma positiva el pasado 3 de febrero".

A finales de la pasada temporada, la directiva del Iberconsa Amfiv decidía volver a la competición europea inscribiéndose en la Eurocup 3. Para ello, tanto la directiva como el cuerpo técnico habían diseñado un equipo que, a priori, les permitiría competir con garantías. Para ello contrataron al joven británico Oscar Knight y trajeron de vuelta al también británico Lewis Edwards, que ya había competido en el Iberconsa un par de temporadas. Con esta plantilla, el Iberconsa Amfiv parecía tener un gran año por delante. Pero a comienzos de octubre Lewis Edwards solicitó al club unas semanas de descanso debido a problemas personales. Edwards se desplazó hasta Inglaterra, donde comenzó a recibir tratamiento, aseguran desde el Amfiv. Se esperaba que a partir del mes de enero estaría disponible.

No fue así. El 31 de diciembre, Lewis Edwards comunicaba oficialmente su marcha del club "por problemas de salud", establece el club. Ante esta situación, ese mismo 31 de diciembre el presidente, José Antonio Beiro, comunicaba la noticia a la IWBF Europa. En cuestión de días, tramitaba el fichaje de Bernabé Costas, histórico capitán de la entidad. El de Vincios se había comprometido a ayudar a los partidos ligueros en casa y en la Eurocup.

El problema es la fecha límite para registrar jugadores en competición europea terminaba el 2 de diciembre. Sabiendo esto, Beiro contactó con la Federación Europea y preguntó si era posible inscribir a Costa. En principio, la negativa fue tajante. Debido a las circunstancias excepcionales de la situación, sin embargo, remitieron el caso al Comité de Competición. Beiro les pidió una rápida resolución. En caso contrario, y sin Berni Costas, deberían renunciar a competir debido a las limitaciones de la plantilla (Oscar Knight sufría además en aquel momento una lesión de muñeca de pronóstico incierto).

Hubo intercambio de mensajes. El Comité de Competición de la IWBF Europa le recordó a Beiro los requisitos: inscripción antes del 2 de diciembre, que estuviese registrados en el equipo desde el principio de temporada y que hubiese jugado la mayoría de partidos de liga. Beiro relataba la renuncia de Edwards por problemas de salud y añadía que el fichaje de Costas cumplía uno de las excepciones del reglamento: tener un equipo que presentase una puntuación baja que pudiera comprometer la propia competición. Como informaba Beiro al presidente del Comité de Competición el 29 de enero, si cualquiera de sus puntos altos (4,5 o 4) era expulsado por faltas o alguno de sus puntos bajos tenía algún problema, podían verse obligados a jugar algunos partidos con 4 jugadores.

Tras esta comunicación del 29 de enero, el Comité de Competición de la IWBF Europa respondió el 3 de febrero. Su presidente, David Kingstone, respondía: “Me alegra informarle que, después de varias deliberaciones del Comité de Competición, se ha acordado el reemplazo de Lewis Edwards con el jugador propuesto Bernabé Costas de Miranda. De esta manera, las hojas de competición que le ha enviado al sr. Suttels, el delegado técnico, el 28 de enero pueden ser aceptadas. Les deseamos un buen viaje y una buena competición”.

El club se dispuso a confirmar los vuelos para jugadores, cuerpo técnico y staff del club que se debían desplazar a Reggio di Calabria, sede de la fase previa, el jueves 7 de marzo. El 27 de febrero, José Antonio Beiro recibe otro correo del Comité de Competición informándole de una apelación por parte del equipo anfitrión de Reggio di Calabria por la inclusión de Bernabé Costas en la plantilla. El propio David Kingstone, en circular para todos los equipos participantes con fecha de 2 de marzo, ratificaba la decisión del comité de permitir jugar a Bernabé Costas en la Eurocup 3 .

El Iberconsa compitió de forma extraordinaria en Reggio di Calabria, terminando el torneo invicto, con el título y con la clasificación para la fase final. En las actas de los partidos disputados en Italia ningún equipo participante firmó las mismas bajo protesta.

Ahora, con la fase final de Valladolid a tres semanas vista y después de recibir un comunicado oficial el miércoles 3 de abril con los horarios, todo ha experimentado un vuelco. El sábado 6 de abril a las 00:29, José Antonio Beiro recibió un correo del secretario general de la IWBF Europa, Petr Tucek, en el que le informaba que el Comité Ejecutivo de la Federación Europea había revisado la decisión del Comité de Competición. El Comité Ejecutivo sostiene que Bernabé Costas fue un jugador decisivo en el resultado de los encuentros y que no lo pueden considerar como reemplazo a pesar de los informes adjuntados por el propio Iberconsa Amfiv y aceptados en su momento por el Comité de Competición. Ante esta situación que nos ha dejado perplejos, el Iberconsa Amfiv ha puesto el caso en manos de su equipo jurídico y en las próximas horas se presentará el recurso de apelación.

"En shock"

“Estamos literalmente en shock por esta comunicación que nos hace el comité”, explica Beiro. “Sobre todo porque habíamos asumido que en febrero se había resuelto el caso. Nosotros hemos dado todos los pasos que la propia federación nos ha indicado. Hemos enviado todos los informes que la comisión nos ha solicitado y en base a esos informes, la propia comisión nos expone que después de largas deliberaciones y atendiendo a la normativa como medida excepcional se acepta el cambio y nos piden que cambiemos la relación de jugadores que van a participar. La verdad es que en el momento en el que recibimos ese comunicado entendemos que está todo resuelto. Hemos ido a jugar la competición y durante la competición ningún club mostró su negativa. Nadie firmó las actas bajo protesta. Entendemos que todo el mundo acepta la decisión del cambio: los equipos y la propia Federación Europea cuando su propio comité la ratifica".

"Lo que no entendemos es que, casi un mes después de haber participado y a dos semanas de tener que ir a Valladolid a jugar la fase final, habiendo recibido el calendario de competición con los horarios de los partidos que publicamos la semana pasada, ahora se nos diga que el Comité Ejecutivo se retracta de la decisión y que no acepta el cambio", se indiga el mandatario del Iberconsa. "Nos parece una situación bastante surrealista. Ahora está todo en manos de los abogados del club. Esperamos y entendemos que el Comité de Apelación nos dará la razón y si no, estamos dispuestos a llegar a donde haga falta. Nos parece un agravio y un ataque directo a la integridad y la imagen del club y al final lo que pedimos es respeto. No vamos a consentir que se nos tache de mentirosos o de que hemos intentado engañar al comité. Ahí están todos los correos, ahí están todos los informes que hemos enviado. Se ha probado a través de informes que la baja de Lewis se produce por motivos médicos y no entendemos a qué viene todo esto ahora. Estamos dolidos por la situación pero tenemos la conciencia muy tranquila sabiendo que todos los pasos que hemos tomado han sido los que nos indicó la federación. Esperamos que el Comité de Apelación la explique, nos dé la razón y si no, tendrá que ser un juez el que dictamine y el que nos diga el porqué de esta situación o el que directamente nos dé la razón. Nosotros esperamos esto último porque, sinceramente, creemos que tenemos toda la razón del mundo”.