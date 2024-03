¿El derbi del hasta luego?

Es fiesta en el balonmano femenino gallego y español. Llega el día del mejor derbi, del partido con mejor ambiente de la Liga Femenina. Guardés y Porriño se citan de nuevo en A Sangriña (sábado, 17:30 horas) en la penúltima jornada de la liga regular. Un partido no decisivo pero sí determinante de cara a esos infernales play-off por el título. Los dos equipos gallegos hace tiempo que tienen sitio entre los ocho primeros de la clasificación, pero queda pendiente de solucionar la posición de cada uno de ellos. Cruces, rivales, ventaja o no campo...son detalles que están pendientes de lo que suceda en estas dos jornadas de Liga. Y al fondo de la ecuación que todo el mundo se hace estos días asoma la posibilidad de que Guardés y Porriño vuelvan a verse las caras en el enfrentamiento de cuartos de final.

Si hoy acabase la temporada porriñesas y guardesas se enfrentarían en la primera de las eliminatorias por el título (marchan en cuarta y quinta posición) y existen evidentes posibilidades de que la situación no se mueva. El caso es que con los tres puntos de ventaja que tiene el Porriño ahora mismo sobre sus vecinas el derbi puede servir para sentenciar esta posibilidad (en caso de victoria de las porriñesas o de empate) o de abrir la puerta al cambio de posición (en el supuesto de que gane el Guardés). Con Elche, Málaga y Bera Bera algo separados por arriba y peleando por el primer puesto (hay un punto entre los tres) parece que la principal duda que queda en estos momentos en la zona alta es el mano a mano entre Porriño y Guardés con el Aula Cultural pendiente de asaltar la plaza del Mecalia.

Conservas Orbe Rubensa Porriño: Tienen en su mano asegurar este fin de semana la cuarta plaza. Lo harán en caso de empate o victoria en derbi ante el Guardés. Ahora mismo son el equipo más en forma de la Liga y no pierden en lo que va de 2024. De sus últimos siete partidos ha ganado seis y empatado uno. Las matemáticas dicen que podrían aspirar aún a cazar a alguno de los equipos que las preceden en la tabla si ganan los cuatro puntos que restan aunque Elche, Bera Bera, y Málaga (que acaba la Liga en Porriño) tienen compromisos asequibles y no parece que vayan a abrir esa puerta. En caso de derrota en el derbi el Guardés se les acercaría a falta de una jornada aunque seguirían teniéndolo en su mano. Tendrían dos opciones: no fallar en la última jornada contra el Málaga o que el Guardés no ganase y el equipo de Cristina Cabeza cierra la Liga en la pista del actual líder que no puede fallar si quiere asegurarse la ventaja de campo en los cruces por el título.

Mecalia Guardés: La pelea para el Guardés, al margen de agotar sus opciones de cazar al Porriño está en cuidarse de la presión del Aula Cultural que aún les puede arrebatar el quinto puesto. Tienen un calendario complicado las de Cabeza en estas dos semanas: juegan el derbi y acaban en la pista del Elche, actual líder. Por eso la caza del Porriño es complicada (tendrían que hacer los cuatro puntos y esperar el cero de sus vecinas o que consiguiesen un punto en caso de que sean capaces de voltear la diferencia de goles). Con un punto de ventaja sobre el Aula la pelea por el quinto puesto con las castellanas también está muy viva. Las vallisoletanas tienen un partido accesible (en casa ante el Gijón) y uno complicado (en la pista del Bera Bera). Una victoria del Aula obligaría a las guardesas a sacar al menos un punto en estos dos partidos ya que tienen la diferencia de goles ganada con las castellanas.

María Sancha cierra su renovación con el Guardés

El Mecalia Guardés sigue perfilando su plantilla para la próxima temporada. Tras las renovaciones de Míriam Sempere y Ania Ramos, el club confirmó que también contará con María Sancha en el curso 2024/2025. Será la cuarta temporada de la primera línea palentina, que se consolida como una de las jugadoras más veteranas del equipo miñoto. La jugadora castellanoleonesa suma 35 goles en lo que va de la Liga Guerreras Iberdrola y es una figura diferencial para cambiar el ritmo de las jugadas, incrementar la velocidad en el juego y encontrar huecos en las defensas contrarias. María Sancha asegura haberlo tenido sencillo para tomar la decisión: “El club lo ha puesto bastante fácil. Me encuentro muy cómoda viviendo aquí, jugando y con el equipo. En A Guarda me siento como en casa”, subraya, al mismo tiempo que manifiesta que está “muy contenta y agradecida de que el club cuente conmigo un año más”. En cuanto a lo que va de temporada, la jugadora palentina confiesa que al principio “ha sido complicada debido a los cambios en la plantilla”, pero considera que está rindiendo “muy bien”. Además, destaca la adaptación a la hora de crear “un gran grupo y un gran equipo” y desea “todas las victorias posibles y lo mejor de cara a lo que resta de curso”. En la semana del derbi y con la mayoría de equipos de la categoría ya moviéndose de cara a la próxima temporada, el Guardés no ha querido perder tiempo para ir cosiendo la plantilla de la próxima temporada, pendiente aún de quién estará al frente del equipo tras la salida ya anunciada de Cristina Cabeza.