Thiago Alcántara, en un túnel en el que no ve la luz: nueva lesión y sin fecha de vuelta

El centrocampista vigués Thiago Alcántara está viviendo desde hace casi un año la cara más amarga del deporte, una vez más. El jugador del Liverpool se lesionó en la cadera a finales abril de 2023, una dolencia que le tuvo alejado de los terrenos de juego 282 días, hasta principios de este febrero que ahora finaliza. Disputó poco más de cinco minutos del partido de los reds ante el Arsenal, pero en los siguientes días volvió a aparecer en el parte médico del club.

Al principio se podía pensar en las molestias típicas de cuando los deportistas vuelven de una larga inactividad. Pero no. El jarro de agua fría llegó en la comparecencia de prensa que ayer dio su entrenador, Jurgën Klopp, que no quiso poner fecha a la vuelta de Thiago: "No hay calendario, no sé [cuando estará disponible], para ser sincero. Hay un par de cosas que tiene que hacer ahora desde el punto de vista médico y no sé si eso implicará que pueda jugar de nuevo esta temporada".

Klopp sí que aseguró que no se trata de una lesión "a corto plazo" que le vaya permitir entrenar "en dos semanas o así". Los medios ingleses apuntan a problemas de cadera de nuevo, aunque no hay confirmación oficial al respecto. Thiago tiene 32 años y al término de esta campaña termina contrato con el Liverpool.

Mejor cariz tiene la situación del otro vigués del Liverpool, Stefan Bajcetic, que lleva de baja desde septiembre de 2023 por un problema relacionado con el crecimiento sobre el que el club nunca ha ofrecido muchos detalles. Klopp explicó que el prometedor mediocampista, de 19 años, no tiene dolores ya y que todas las radiografías muestran que "el hueso parece que está bien".

"Está poniéndose en forma, todavía no tiene el visto bueno para entrenar con el equipo", señaló. "Ahora nos tenemos que asegurar del momento en el que lo utilizamos en los entrenamientos normales", abundó Klopp, que se refirió a lo "complejo" que resulta el fútbol para el cuerpo de los deportistas. El entrenador, en todo caso, aclaró que todavía no tiene una fecha de cuando retomará los entrenamientos.