Excelente rendimiento del Club Lucena Vigo en los Campeonatos Provinciales de Ajedrez en Pontevedra. Acudieron treinta jugadores. Entre los más destacados, quedaron campeones Manuel Ríos (sub 8), David Álvarez (sub 12) y Diego Ibáñez (sub 14), y subcampeones, Mateo Rey (sub 10) y Guillermo Dopico (sub 18). En la categoría absoluta no participaron el maestro internacional Roberto Páramos (excampeón individual de Galicia y de España y Portugal por clubes) ni los campeones gallegos Avelino Leirós (+65) y Paco Carrera (50), 2º y 3º de España en su categoría.

“Estamos emocionados y orgullosos”, comentó Páramos, que es también presidente del club. “Este éxito es el resultado de la dedicación y la pasión que nuestros miembros, las familias y los técnicos han demostrado en cada partida, en cada torneo y en cada entrenamiento previo. Continuaremos trabajando arduamente para mantener este nivel de excelencia y seguir siendo un punto de referencia en el ajedrez regional, nacional e internacional”. El Lucena lamenta, por otra parte, que “por 22ª año consecutivo en la ciudad olívica no exista una sede deportiva equipada para competir con los 20 equipos (200 jugadores) del club, ni torneo internacional ni festival escolar de ajedrez. Es un récord muy negativo ser la única ciudad de España con más de 50.000 habitantes que reniega del noble juego, a pesar del apoyo privado, público y mediático del señor alcalde”, indican desde el club.