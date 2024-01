El Coruxo protagonizó la sorpresa de la temporada al lograr la victoria en el campo de Barreiro ante el Celta y ver un poco de luz al final del túnel. Los célticos, por su parte, están en un bucle negativo que arrancó con la eliminatoria copera ante el Barcelona. Son ya tres derrotas consecutivas que han llevado a los célticos desde la primera posición hasta la cuarta, con el liderato ahora a cuatro puntos.

Como no podía ser de otra forma, el Celta llevó el peso del encuentro. Los célticos sabían que la paciencia sería una de las mejores virtudes. Evidentemente el Coruxo no quería arriesgar y tratar de tú a tú al Celta. Hacerlo sería su condena, por lo que centraron su trabajo en el aspecto defensivo, tapando huecos, y no dejando que el Celta llegara con facilidad a las inmediaciones de la portería defendida por Pablo.

Fue una primera parte en donde, como no podía ser de otra manera, el Celta llevó el peso del encuentro, dominando el centro del campo y buscando el juego por las bandas para crear peligro. Sin embargo el Coruxo estaba muy bien plantado sobre el terreno de juego y, cada vez que recuperaba un balón, intentaba salir con velocidad a la contra para dar la sorpresa.

Se llegó al tiempo de descanso sin que el marcador se moviera, con el Celta dominando, pero sin crear peligro efectivo ante la meta del Coruxo, que comenzaba a creer en sus posibilidades.

Tras el paso por el vestuario la situación no cambió demasiado, pero al Celta comenzaron a entrarle las prisas, ya que veía como se agotaba el tiempo, y no era capaz de crear peligro. De hecho, a media hora para la conclusión del encuentro, el técnico céltico introdujo un cambio triple que buscaba que su equipo reaccionara, pero ni así.

En el último minuto de partido, un robo del Coruxo les permitió organizar una contra, y Jaime lograba una victoria que insufla de aire a equipo verde que comenzaba a verse perdido.

Ficha técnica

Celta: Asier, Gavian (Lucas, minuto 67), Moha (Hugo Busto, minuto 59), Noel, Buide (Yoel, minuto 59), Burcio, Fer (Xaquín, minuto 59), Anta, Miguel, Óscar (Montero, minuto 73) y Arcos.

Coruxo: Pablo, Mayo, Corbillón, Pablo, Andrés, Nico, Fandiño (Jaime, minuto 88), Max, Zeyad (Rascado, minuto 76), Manuel (Hugo, minuto 62) y Diego (Martín, minuto 62).

Gol: 0-1, minuto 90: Jaime.

Árbitro: Rivera Gores, auxiliado por Fernández Pedrera y Ollero Sánchez. Amonestó a Martín y Pablo por el Coruxo.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de Barreiro, que registró una buena entrada.