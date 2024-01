El Valinox Novás, en posición de play off de permanencia, inicia la segunda vuelta de Honor Plata recibiendo en O Calvario al Barcelona Atlétic, cuarto clasificado. Los rosaleiros encadenan tres derrotas consecutivas, pero con buen juego ante los dos primeros, San Pablo Burgos (29-30) y Ciudad Real (29-28). Antes de caer ante el Unión Financiera (31-26) habían empatado con el Guadalajara (32-32), que había llegado a O Rosal como líder.

“O equipo afronta o partido con moi boas sensacións”, constata Iago Flores. “Levamos un mes competindo moi ben cos equipos de arriba. Non están saíndo os resultados como nos gustaría, pero o ambiente é moi positivo. Estamos con moitas gañas de regalarlle á afección os dous puntos que nos merecemos”.

El pivote describe al rival como “un equipo de xente moi nova, sen moita experiencia na categoría pero moitos deles son campeóns de España e do mundo. Temos que ter un nivel defensivo moi forte e duro para dicirlles dende o principio que non terán nada que facer. A mensaxe que temos no vestiario é que o que queira gañar aquí tennos que pasar por riba”.