La selección española femenina de fútbol, vigente campeona del Mundo, ya se encuentra en Galicia para disputar este viernes el penúltimo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones frente a Italia, en el campo pontevedrés de Pasarón. El combinado que dirige Montse Tomé aterrizó pasadas las 13.00 horas en el aeropuerto de Vigo y, desde allí, se dirigió en autobús hasta Sanxenxo, donde quedará concentrada hasta la disputa del partido.

La selección entrenó a puerta cerrada esta tarde, desde las 16.15 horas, en el campo de Burgáns (Cambados) después de que el cuerpo técnico decidiera no hacerlo en Pasarón para preservar el estado del césped por las intensas lluvias caídas en los últimos días en Pontevedra.

Mucha expectación en tierras gallegas, la que han levantado las campeonas del mundo que han sido recibidas por numerosos aficionados, tanto en Peinador como en las otras localidades por las que han pasado este jueves, con la pontevedresa Tere Abelleira como la jugadora más reclamada por los seguidores de la Roja femenina, además de la madrileña Jenni Hermoso, quien fue protagonista involuntaria del movimiento "Se acabó", a raíz del caso Rubiales.

Ellas y sus compañeras respondieron con afecto al reclamo de niños y mayores que acudieron a su encuentro para pedirles autógrafos y fotos, en la llegada a Sanxenxo. Y ya en Cambados, antes de saltar al terreno de juego para ejercitarse, la gallega pasó por sala de prensa para atender a los medios de comunicación. Abelleira ve al vestuario y sus compañeras "bien y muy motivadas", con la posibilidad de "conseguir un gran objetivo" y espera que las cosas salgan bien de cara al encuentro contra Italia, primero de los dos encuentros clasificatorios para la Final Four de la UEFA Women's Nations League.

"Sin el apoyo de mi familia, no estaría en esta rueda de prensa"

La jugadora pontevedresa disputará este viernes en su casa un partido importante para ella en un feudo donde "nunca" había podido jugar antes por la inexistencia de un equipo femenino. Pero es la anfitriona de sus compañeras en su ciudad, Pontevedra, y jugará en el estadio en el que su padre, Milo, un histórico de los banquillos en Galicia, inició su etapa como entrenador. Su hermano Tomás también pasó por el Pontevedra CF y su cuñado, el portero Edu Sousa, regresó este verano a Pasarón tras su paso por el Deportivo. "Mi familia al final lo es todo, es quien está ahí desde que empiezo a dar los primeros pasos en estos campos de Pontevedra y creo que sin su apoyo yo no estaría aquí dando esta rueda de prensa", aseguró sobre el apoyo familiar recibido, cuyos miembros van a estar ahí y también sus amigas, con las que empezó a jugar al fútbol. "Estoy pendiente de que vayan mis entrenadores de la base, también me hace especial ilusión y bueno la verdad que será bonito mirar a la grada y ver tanta cara conocida", concluyó la internacional.

Sobre la niñas que acudan al encuentro, la mediocentro del Real Madrid asegura que "será un momento especial e ilusionante" para ellas. "Al final, ya empiezan a tener referentes femeninos, referentes campeonas y espero que ojalá en unos años sea yo quien vaya a verlas". Tere se pone en la piel de las más pequeñas, y hace un viaje a su infancia: "A mi yo de siete años le diría que disfrute del camino, que es lo más importante, y esos sueños que a veces parecen muy lejanos, con mucho trabajo, mucha constancia, se acaban cumpliendo", recalcó.

Objetivo: sellar el pase a la final

La selección española de fútbol espera este viernes sellar su pase a la fase final de la Liga de las Naciones con un nuevo triunfo ante Italia, a la que ya derrotó en Salerno con un tanto de Jennifer Hermoso en el minuto 89. La selección azurra también ha pisado césped cambadés, tras la sesión de entrenamiento realizada por las pupilas de Montse Tomé.

España se asegurará un lugar en la fase final de febrero, clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París, si gana o si Suecia, a la que se medirá cuatro días después en La Rosaleda, no vence a Suiza.

El equipo dirigido por Montse Tomé, que no podrá contar por lesión con Alexia Putellas, no ha cedido ningún punto hasta la fecha y es la única que depende de sí misma, ya que aventaja en cinco puntos a Suecia. El sueño de los primeros Juegos Olímpicos para el fútbol femenino nacional pasa, por tanto, por Pasarón.

Por su parte, Italia, que al igual que la selección nacional cambió de entrenador tras el Mundial, necesita puntuar o que Suiza no derrote a Suecia para salvarse del descenso.

Su entrenador, Andrea Soncin, asume que el reto de sorprender a la campeona del mundo en Pasarón es "muy difícil", tanto por el estado de forma de su rival como por las importantes bajas por lesión de Bárbara Bonansea y Cristiana Girelli, titulares en el partido de la primera vuelta.

Largas colas para las 1.200 localidades más

Después de la polémica por la rápida desaparición de las entradas disponibles para acudir al España-Italia, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciaba la venta de otros 1.200 billetes a mayores, que comenzaron a despacharse a las 16.00 horas de este jueves, en la sede de la Federación Galega, frente al estadio de Pasarón.

El anuncio provocó que decenas de pontevedreses, algunos con comida y sillas, aguardanse a las puertas de esas oficinas desde las nueve de la mañana, con largas colas que se formaron en la zona.