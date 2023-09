Primera salida para el Rápido de Bouzas, en este complicado arranque de temporada que tiene el equipo vigués. Tras una primera jornada en la que el grup entrenado por Rafa Sáez se midió al Arosa, hoy le toca el Bergantiños, otro de los equipos que igualmente persigue instalarse en la zona alta de la competición. En el Rápido, Rafa Sáez no podrá contar para este encuentro con Dadín, que cumple partido de sanción. Sin embargo, no todo son malas noticias para los aurinegros, ya que el técnico contará con Xian y Keko, que no pudieron ser de la partida la semana pasada. Dos buenos refuerzos para un partido importante como el de esta tarde. El Bergantiños arrancó la semana pasada con una importante victoria ante el Viveiro. El partido, tras el tanto inicial de Pedrosa, se resolvió en cinco minutos, primero con el gol en propia puerta de Alejandro, que enmendó su fallo poco después gracias a un penalti.