Fin a la pesadilla de Martín Fuentes

Martín Fuentes es uno de esos de futbolistas que ha tenido que ver la cara más oscura del deporte. El diez de enero de 2021, el Coruxo visitaba Barreiro para medirse al Celta B, con ambos equipos militando en Segunda División B, y en ese momento comenzaba la pesadilla. Martín se rompía el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, y arrancaba su calvario. Dos años y medio después, Martín Fuentes volvía a sentirse futbolista al disputar sus primeros minutos. Era un amistoso con el Coruxo, equipo que, a pesar de no tenerlo en su plantilla, le abrió sus puertas para su regreso.

“Dos años y medio”, reconoce Martín, “que me pasaron muy rápido, aunque sí que es verdad que fue un proceso bastante largo en el que tuve que currar mucho. Tengo que agradecer mucho a una persona que se llama Borja Domínguez, que en su centro Activa Sport, durante estos dos años y medio, me ha ayudado en el proceso, y a día de hoy sigue pendiente, ofreciéndome sus instalaciones para seguir entrenando, para seguir mejorando y la verdad es que si no fuera por el igual estaría en otra situación”.

Reconoce que “aquel día en Barreiro no se me olvidará nunca. Pasaron dos años y medio, fue un golpe duro, pero también pienso que hay que verle el lado positivo de las cosas. Me consideraba una persona fuerte mentalmente, pero después de esto aún valoras más cada día de entrenamiento, cada partido, cada convocatoria y ahora con ganas de volver a empezar. Es una situación en la que te das cuenta de la lesión en el mismo instante”.

El proceso fue demasiado largo. “La lesión”, prosiguió, “se complicó porque en ese momento parecía que solo era cruzado, que los meniscos estaban bien, pero tras la operación y la recuperación, al año siguiente se vio que no estaban tan bien y tuvimos que volver a pasar por quirófano. En mayo de este año tuvimos que pasar una tercera ver por quirófano para operar ese menisco interno. Gracias a Dios ya está todo bien, la rodilla está estable, me veo bien, con muchísimas ganas de volver a tener esa rutina estoy muy contento y con muchas ganas”.

Afirma que “mentalmente estoy bien. Pensé que me costaría un poco más, pero esta lesión me hizo más fuerte mentalmente. También la gente de casa me ha ayudado mucho en todo este proceso, y me veo más fuerte que nunca. Quiero darle las gracias al Coruxo, porque a día de hoy, que no soy jugador de la plantilla, me está dejando entrenar con ellos para coger ritmo, para seguir encontrado sensaciones. Estoy con muchas ganas de empezar un nuevo proyecto, con ganas de estar en un club en el que a partir de esta temporada me valore y la verdad es que estoy con muchísimas ganas de empezar en el club que esté interesado”. Esta semana puede haber novedades.