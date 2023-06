La séptima edición del Raid do Condado-Marqués de Vizhoja se ha disputado como tercera prueba puntuable de la Liga Española de Raids de Orientación y Aventura. Este año contaba con un recorrido de 159 km para las categorías de Élite, Aventura Masculina y Aventura Mixto y 122 km en Aventura Femenino, Junior y Orientaraid, dividido en dos etapas y doce secciones. Las disciplinas implicadas eran BTT, trekking y kayak.

El Concello de As Neves acogió la recepción de los equipos. También colaboraron las autoridades municipales de Arbo, Crecente y Salvaterra de Miño. Por todos esos territorios, con sus bellos parajes y sus imponentes desniveles, discurrió la prueba.

El VII Raid do Condado-Marqués de Vizhoja dio comienzo el sábado a las 10:00 horas delante del Concello de As Neves con un pequeño trekking para que cada equipo diseñase su estrategia y se posicionase en la carrera. Contaban con algunos de los mapas para organizarse en una etapa que se prevía dura por las condiciones meteorológicas. Los participantes aprovecharon la sección de kayak para darse un respiro en la calurosa jornada. Pasaron por el Concello de Salvaterra y volvieron a la meta en As Neves. Las 22:00 horas era la hora de cierre.

La etapa dominical se inició a las 08.30 horas desde la plaza municipal de Crecente. Los “raiders” se enfrentaban a cinco secciones para llegar a Arbo, donde se situaba la meta, con la hora de fin de carrera a las 12:30 en las viñas de las Bodegas Marqués de Vizhoja. La posterior entrega de premios se realizó en el Pazo A Moreira.

Compitieron 30 equipos en total, en un raid que tuvo enseguida líderes claros en casi todas las categorías, pero muy igualado y disputado para completar los podios. Élite: 1º Saltamontes Actionvera.com (172 puntos), 2º Extremaraid Alcor (153), 3º Itaca Aventura Élite (152). Aventura Femenino: 1º Okira Pitaya Aventure (111), 2º Itaca Aventura Femenino (93). Aventura masculino: 1º Vettones Alcor (161), 2º Kasiraiders Extremaduraraid.com (112), 3º Aromon Costas Abaixo (111). Aventura Mixto: 1º Itaca Aventura Mixto (200), 2º OP Betanzos Raid Team (159), 3º Budiño Raid Atlas (157). Júnior: 1º Fegado Juniors Team (108), 2º Fegado Juniors Team 1 (108). Orienta Raid: 1º Furafollas (147), 2º Budiño Porcos Bravos (139), 3º Gallaecia Raid Lumachas (126).