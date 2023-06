Méndez vuelve a la trinchera

Miguel Méndez regresa al combate. El técnico vigués afronta desde hoy (20:00 horas frente a Letonia) el Eurobasket femenino de Israel y Eslovenia al frente de la selección española, su vuelta a la alta competición después de que la guerra en Ucrania pusiese fin de forma abrupta a su exitoso tiempo en el Ekaterinburgo, club con el que ganó tres entorchados continentales (habrían sido cuatro seguramente de no haberse cancelado la temporada del Covid). Méndez se sentó en el banquillo de la selección femenina en septiembre de 2021 y desde hoy se somete a su primer gran examen con el combinado nacional. La Federación confió en su experiencia, su palmarés (23 títulos acumula a lo largo de su carrera como entrenador) y en su carácter la reconstrucción de un equipo que necesitaba abrir las ventanas. Tiempos de cambio en las caras –algunas de las grandes referentes se retiraron– y en el tono porque el mandato de su antecesor, Lucas Mondelo, resultó convulso debido a sus métodos y las denuncias que varias de sus exjugadoras hicieron en relación al trato recibido.

Méndez heredó un equipo que venía de fracasar en los Juegos Olímpicos y de quedarse fuera del último Mundial. La fase de clasificación para el Europeo fue su primer campo de pruebas para la cita que arranca hoy, determinante porque España se juega la posibilidad de asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de París, una cita inexcusable para esta generación de jugadoras y también para Méndez.

La selección española intentará volver a brillar en su retorno a una gran cita internacional, una competición donde parte entre las candidatas a pelear por el podio y ganarse una plaza para los Juegos Olímpicos de París. Será su asalto al quinto título continental tras los conseguidos en 1993, 2013, 2017 y 2019. Y lo hace casi dos años después de sufrir uno de los más duros reveses de la época más gloriosa del combinado nacional, una eliminación en los cuartos de final del Eurobasket que le costó no poder disputar el pasado Mundial de 2022.

Ninguna otra selección europea ha tenido más éxito que la española en los últimos diez años, aunque ahora llega a este Eurobasket con ganas de resarcirse de un verano sin competir con las mejores y apuntalada en el nuevo proyecto que arrancó con Méndez en septiembre de 2021.

El técnico gallego comenzó una reconstrucción que ha sido bastante positiva y que hace albergar esperanzas. De momento, en este campeonato se presentará con un balance de 15-1, no perfecto por la última derrota del pasado sábado en un amistoso ante Hungría (77-65).

Sin embargo, da la sensación de que España ha recuperado dos de sus grandes virtudes, su carácter competitivo y su trabajo defensivo, sobre las que se debe apoyar un combinado que tiene como principal objetivo asegurar su presencia en un Preolímpico, lo que garantizaría acabando entre los cinco primeros del Eurobasket. Méndez no lo ha tenido fácil porque se ha quedado sin algunas de las piezas más importantes dentro de la zona (las lesiones se han cebado justo en esa posición ya que no puede contar con Astou Ndour, por motivos personales, y con las lesionadas María Araújo e Irati Etxarri). Ahí queda por encima de todo Raquel Carrera, la gallega formada en el Celta que pese a su juventud es una pieza esencial en este equipo y una de las figuras de la Liga española donde este año fue elegida MVP de las finales. Méndez ha conformado un bloque de jugadoras ya muy experimentadas, lideradas por la capitana Silvia Domínguez y la talentosa Alba Torrens, a las que se añaden Cristina Ouviña, Maite Cazorla, Queralt Casas, Leo Rodríguez, María Conde, Raquel Carrera y Laura Gil, que estuvieron en los pasados Juegos, y con Laura Quevedo, Paula Ginzo, la otra gallega de la lista, y Lola Pendande como novedades. La ausencia de jugadoras grandes obligó a una reconversión en el juego, a tirar de un catálogo diferente aunque sin separarse demasiado de lo que siempre ha hecho Miguel Méndez y lo que le ha funcionado. El seleccionador, que probó parte de sus ideas en su propia ciudad ya que la selección se midió en As Travesas a China e Italia, espera también que el equipo de forma natural encare su necesaria transición y que las jugadoras más jóvenes den el necesario paso adelante para asumir más responsabilidad. A muchas les ha llegado el momento de tirar de la selección y abandonar el papel secundario que tenían hasta ahora. Cuidando desde la posición de veteranas aún estarán las Alba Torrens y Silvia Domínguez.

Primero España se centrará en una fase de grupos, teóricamente “asequible” donde se medirá, en este orden y en Tel Aviv, a Letonia, en el debut de este jueves, Montenegro y Grecia. Si acaba primera evitaría un cruce y pasaría directamente a cuartos de final donde jugaría contra el ganador del duelo entre el segundo del Grupo C (Francia, Alemania, Eslovenia y Gran Bretaña) y el tercero del D (Serbia, Turquía, Hungría y Eslovaquia).

Décimo seleccionador español en un Europeo

La selección española ha disputado veintiuna ediciones hasta ahora, en la que el técnico Miguel Méndez se convertirá en su décimo seleccionador y la joven Lola Pendande en su jugadora número 100 en el torneo.

Josep María Solà fue el primer entrenador que dirigió a España en un Eurobasket y lo hizo en la edición de 1974. El último en hacerlo fue Lucas Mondelo, que estuvo en su banquillo hace dos años y al que la Federación Española despidió tras acabar también con malas sensaciones la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

De la lista final de doce jugadoras para un torneo que España empezará en Israel y que espera acabar en Eslovenia, donde se juegan las eliminatorias finales, repiten diez de las que estuvieron en València.

Torrens, una de las jugadoras españolas más laureadas de todos los tiempos, volverá a jugar un Eurobasket tras seis años porque se perdió por la COVID-19 el de 2021 y tampoco jugó el de 2019 por una lesión de rodilla.

Pendade se convertirá, si debuta, en la jugadora 100 de España en este torneo. La joven almeriense llega de la Universidad de Miami tras disputar la NCAA estadounidense.

De las doce jugadoras que disputarán el torneo, Silvia Domínguez lo hará por octava ocasión e igualará a la histórica Amaya Valdemoro en esa clasificación que encabeza Palau con diez ediciones.

La base catalana y su compañera Laura Gil son dos de las cinco jugadoras históricas con tres medallas de oro en un Eurobasket y podrían dejar atrás a Palau, Marta Xargay y Laura Nicholls si vuelven a subir a lo más alto del podio.