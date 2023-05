Alberto Abalde se ha unido al selecto grupo de jugadores gallegos que se han proclamado campeones de la Copa de Europa de baloncesto o de la competición sucesora, la Euroliga. El vigués, nacido en Ferrol, se une a una lista que componen el coruñés Fernando Romay (1978, 1980) y el ourensano Isma Santos (1995), con el Real Madrid igual que él, y el chantadino Fran Vázquez, con el Barcelona (2010).

Cierto que a nivel personal no ha sido una Final a Cuatro satisfactoria para el olívico. Aunque incluido entre los doce de la convocatoria de Chus Mateo, no disputó un solo minuto ni en semifinales contra el Barcelona ni ayer contra el Olympiacos. Pero eso no amargó un ápice la alegría de Abalde, que estuvo siempre comprometido en el apoyo a sus compañeros desde el banquillo y luego participó plenamente de la fiesta en la ceremonia del podio.

“Las temporadas son muy largas siempre y pasan muchas cosas, hay momentos difíciles. Ahí es donde el equipo tiene que estar más unido. Es un equipo que lleva mucha tiempo jugando junto, que poco a poco ha ido añadiendo piezas. Vestimos una camiseta que te exige cada día dar el máximo y en los momentos difíciles no rendirte. Eso es clave en nuestra filosofía”, había comentado Abalde en las horas previas al debut ante el Barcelona. Un espíritu colectivo que ha mostrado a lo largo de una campaña complicada para él. Abalde tuvo primero que superar una grave lesión de tobillo, que arrastraba desde la pasada temporada. Y los fichajes de Hezonja y Musa le han restado espacio en el perímetro. Tampoco se han necesitado tanto sus servicios como base, como sucedió por las bajas en la anterior temporada. Con todo, Abalde ha promediado 14 puntos (2’6 puntos, 2’1 rebotes, 1’6 asistencias) en Euroliga y 16 minutos (5’1 puntos, 2’2 rebotes, 1’3 asistencias) en la ACB.

Abalde firmó por cinco temporadas en 2020, al llegar procedente del Valencia. Su futuro se decidirá en este tramo final de la temporada. Todo puede cambiar como ha sucedido con su propio entrenador, Chus Mateo, cuestionado desde que tomó el puesto de Pablo Laso y ahora reforzado por el título europeo.