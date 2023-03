Diego Martínez afirmó ayer en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta, que el conjunto celeste “posiblemente está en el mejor momento de toda la temporada y el del último año natural”, aunque se mostró confiado en las opciones de su equipo. El vigués, en este sentido, insistió en que siempre ve el vaso “medio lleno” porque el equipo “compite muy bien y cada vez está mejor”.

El entrenador del Espanyol calificó el encuentro como “importante”, aunque no lo definió como una final: “Eso es cuando las consecuencias no tienen solución y este no es el caso”. En cualquier caso, Diego Martínez recordó que el rival será un reto “muy complejo” y de “máxima exigencia” ya que en las últimas jornadas atraviesa “un gran momento de confianza”. Según el entrenador blanquiazul, el Celta tiene jugadores de “talento y calidad”.

Diego Martínez apuntó que las características del contrario son “similares” a las que presentó en su último enfrentamiento en la Copa del Rey, que su equipo ganó.