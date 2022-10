Víctor Senra y David Vázquez no fallan

El dominio de Senra en la jornada del viernes fue total. A pesar de que no se encontraba cómodo, sobre todo en las pasadas por el tramo Vigo-Nigrán, su dominio fue total. Apretó desde el principio y en el primer tramo ya le sacaba cinco segundos a Jorge Pérez y diez a José Luis Peláez. Un tramo que le dio la confianza necesaria para aumentar su ventaja, A 10 segundos en la primera pasada por Gondomar y 16 en la segunda pasada por el tramo de Vigo-Nigrán. Un tramo que se neutralizó cuando Juan Manuel Maña tuvo un accidente –solo daños materiales–, que bloqueó la carretera, impidiendo que el resto de pilotos pudieran finalizar el tramo.

En la última pasada por Gondomar, Senra ratificó su liderato al sacarle 6,9 segundos a Jorge Pérez, que tuvo un problema en la parte trasera derecha, y 14 segundos a Peláez. Jorge Cagia, del Recalvi Team, marcha en décima posición.

En lo que se refiere a las copas. Miguel García lidera la Clio Trophy Spain con 7,2 segundos de ventaja sobre Unai de la Dehesa y 7,6 sobre Carlos Rodríguez, que acabó en tercera posición.

En la Dacia Sandero Rally Cup, Ángel Rodríguez se mantiene en la primera posición, con 12,2 segundos sobre Víctor Solorzano y 23,2 sobre Adrián Lecha.

Igualdad también en el Criterium Recalvi, con un Yago Seoane que, a los mandos de un BMW 325i, dormirá como líder, con 9 segundos de ventaja sobre el Peugeot 206 RC de Sergio Otero y 13,7 segundos sobre José Luis Puime, con un Peugeot 106 S16. Yago también lidera el Desafío Kumho Asfalto, con 1,4 segundos de ventaja sobre el otro BMW 325i pilotado por Francisco Andrade.

Tramo nocturno

La gran novedad de esta edición fue el tramo nocturno de la segunda pasada por Gondomar, ya que el accidente en la segunda pasada en el tramo Vigo-Nigrán impidió que la mayoría de los coches utilizaran las parrillas de focos. Todos los equipos destacaron lo que se echaba de menos estos tramos nocturnos, que en su día fueron eliminados por temas de seguridad. Sin embargo, la práctica totalidad de los pilotos destacaba el tramo y lo bien que se lo pasaron. No obstante, también hubo muchos pilotos que declararon no encontrarse cómodos en los tramos nocturnos.

El público llenó los tramos

Uno de los aspectos más destacados fue la numerosa presencia de aficionados en los dos tramos disputados en la tarde noche de ayer. Todos los pilotos participantes destacaron su magnífica ubicación en los tramos. este es un aspecto al que la Federación le da más importancia a la hora de valorar el rallye y que puede ser determinante para el ascenso de la prueba viguesa al Super Campeonato. La organización trabajó duro para que la normativa de seguridad se cumpla y confían en que lo mismo ocurra en los tramos del día de hoy.

Hoy, seis tramos

La jornada de hoy, que comenzará a las 8.30 de la mañana, contará con seis tramos cronometrados, con dos pasadas por Ponte Caldelas, Fornelos y Salceda. Los tramos de mañana serán a las 10.08, 10.51 y 12.14 horas; y por la tarde a las 15.11, 15.54 y 17.17, estando prevista la llegada de los equipos al parque cerrado de la calle Policarpo Sanz a las 18.30 horas, para proceder posteriormente a la entrega de premios.

“Vamos a disfrutar y no cometer errores”

La calle Policarpo Sanz volvió a ser el epicentro del Rías Baixas tras los tramos de ayer, de nuevo ante un nutrido grupo de aficionados, que no perdieron detalle. Víctor Senra, que dormía líder de la carrera, indicaba que “todavía queda mucho rallye por delante, pero en esta primera jornada fue un buen trabajo, mejoramos algunas cosas en el coche, vamos cómodos y ahora queda un día largo para disfrutar, no cometer errores e intentar llegar aquí con la victoria”.

El segundo clasificado, Jorge Pérez, reconocía que en el último tramo “al final fue una cosa mía, había aceite en el tramo, tuve un par de sustos y la sensación era de que iba pinchado. Estuve a punto de parar en pleno tramo, lo estuvimos hablando en el coche y al final seguimos, pero fui perdiendo confianza en los apoyos, me dediqué más a llegar a meta y al final perdimos quince segundos. En la asistencia lo estuvimos revisando todo para no perder la confianza para la última jornada. No encontramos nada raro, pero tengo que volver a coger ese rollito”.

José Luis Peláez, tercer clasificado, apuntaba: “Sabíamos que el primer tramo se nos iba a dar un poco peor, ya que no estábamos tan confiados como el resto. Nos situamos terceros, vamos cerca de Jorge, sabemos que conoce muy bien el terreno, y se trata de correr lo máximo posible, ser sólidos como lo estamos siendo. El coche no está fallando y va de maravilla, nosotros estamos confiados, y por supuesto vamos a salir a atacar, pero siempre con nuestro margen de seguridad”.

Miguel García finalizaba la primera parte del rallye como líder de la Copa Clio Trophy Spain, con 7,2 segundos de ventaja sobre Unai de la Dehesa. El piloto indicaba que “la pelea en la Clio siempre está al segundo. Hemos ido peleando con nuestros compañeros y tras el abandono de Maña hemos cogido el liderato y queremos defenderlo. Hacía muchos años que no veníamos al Rías Baixas y es un orgullo estar aquí, viviendo estos, y con un público volcado con el rallye”._