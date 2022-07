🏆 Dúas galegas fan HISTORIA no Mundialito!!



🤩 As galegas @andreamiron17 e Sara Tui, CAMPIOAS coa @SEFutbolFem do Mundialito 2022 de @FutbolPlayaRFEF tras superar a Inglaterra (4-3) nun auténtico partidazo



💙 Parabéns, campioas!



🔗 https://t.co/dBW9qCeGVR pic.twitter.com/0qa7RVK7cf