“Estoy muy triste por tener que perderme el Mundialito”

La futbolista viguesa Carolina González, “Carol”, llegó ayer a Vigo procedente de Cádiz, con una mezcla de sensaciones: la felicidad por proclamarse campeona de liga de Primera División junto a Andrea Mirón, Sara Tui y Heba, y la tristeza por tener que perderse el Mundialito con España, que se disputa del 21 la 23 de julio en Canarias. Mientras disputada el Nacional de selecciones con Murcia se rompió un dedo del pie y tendrá que estar, al menos, diez días de baja.

–Nuevo título con el AIS Playas de San Javier. Dice su compañera Andrea Mirón que éste sabe mejor porque cada vez hay más competencia.

–El nivel está subiendo un montón y eso es bueno porque eso demuestra que el fútbol playa crece. La gente joven viene apretando fuerte y para nosotras, que hemos sido las pioneras, es bonito ver que las futuras generaciones están trabajando muy bien para cuando llegue el momento haya un buen relevo.

–El listón, por lo pronto, lo están dejando muy alto.

–Nosotras trabajamos mucho para ello. Todo lo que podamos apretar, lo vamos a hacer.

–Estaba convocada para el Mundialito. Pero, ¿va a poder estar en Canarias la semana que viene?

–Salió la lista y estoy en ella, pero me partí un dedo del pie el otro día y lamentándolo mucho me lo voy a perder. Estoy muy triste porque todos los eventos que impliquen representar a mi país es un orgullo y este me lo voy a perder.

–¿Cómo fue la acción en la que se rompió el dedo?

–Fue durante el partido ante Cataluña. Tuve la mala suerte de que estiré el pie para robar el balón y no llegué a tiempo. Una tontería, pero son cosas que pueden pasar.

📹 Lo que necesitas escuchar cuando quedas subcampeona. / 🗣️ Jesús Rosagro, Director Deportivo de la FFRM: ⬇️



💪 "Lo habéis dado todo. @Carolgp9 se ha perdido el Mundialito por meter el pie".



♥️ "¡Nos habéis hecho grandes en el fútbol playa!".#CampeonasFútbolPlaya2022 🌴 pic.twitter.com/Zynf4D62rW — FFRM (@ffrm_es) 14 de julio de 2022

–¿Es grave la lesión?

–Espero que no y que en diez días todo esté bien. Por lo que sí estoy feliz es porque sé que mis compañeras van a dar el 300 por cien en Canarias; a mí me toca verlo desde otra perspectiva esta vez. Lo va a hacer genial, no tengo duda ninguna; van a dejar el listón altísimo y confío en que vamos a quedar campeonas.

🚨 ¡¡TENEMOS CAMPEONAS!! 🏆 🎯 El AIS Playas de San Javier Beach Soccer de la FFRM logra el título de Primera División femenina 🥇♀️ de #FútbolPlayaRFEF ⚽️🏖 👏🏽👏🏽👏🏽 Terrassa Bonaire 2️⃣-3️⃣ AIS San Javier 🎉🎉¡ENHORABUENA! 🎉🎉 #FinalFourFútbolPlaya ⚽️🏖 Posted by Fútbol Playa RFEF on Sunday, July 10, 2022

–¿Confía entonces en llegar a la siguiente fase del Europeo en agosto?

–La suerte es que no tengo desplazado el dedo, que solo está roto. De las malas noticias que me he podido llevar esa es buena. En agosto tenemos la última fase del Europeo y la clasificación para los Juegos Mundiales de 2023. Todavía nos quedan por jugar cosas muy importantes y espero que mi pie se mejore rápido. Luego, a esperar que salga la lista y ver si está mi nombre. Y si lo está, felicidad máxima y, como siempre, a dar el tres mil por mil que tengo dentro.

–Toca esperar...

–Sí, ahora tengo que recuperarme, ver si puedo viajar con ellas para animarlas, depende de lo que me diga el médico, y si no puede ser, apoyarlas desde casa a tope. Estoy muy tranquila porque sé que lo van a hacer genial.

–¿Sigue soñando con volver a vestir la camiseta de Galicia?

–Por supuesto. La norma dice que si juegas en un equipo de otra comunidad tienes que representar a esa comunidad y la verdad es que es injusta porque hay niñas de Murcia muy buenas que se quedan fuera de la convocatoria por eso. Para nosotras es una pena también no poder vestir la camiseta de Galicia, pero también le agradecemos a Murcia, que en este caso es la comunidad que nos acoge, por el apoyo que nos da.

🏆 Galicia tamén MANDA NA AREA!! ➡️ O AIS Playas de San Javier Beach Soccer das galegas Andrea Mirón, Carol González,... Posted by Real Federación Galega de Fútbol - Futgal on Sunday, July 10, 2022

–Las sub 19 gallegas han sido bronce.

–Ha sido un orgullo ver a las niñas competir representándonos. Que se hayan llevado el tercer puesto es un orgullo. No sé si ellas se pusieron tan felices como nosotras pero puedo prometer que nosotras desbordábamos alegría. Espero que se hayan enganchado a este deporte y que el día de mañana, en lugar de haber cuatro gallegas, que haya veinte o treinta.

🗞️ 𝐂𝐑𝐎́𝐍𝐈𝐂𝐀 | Un BRONCE que sabe a GLORIA!! 🥉 As NOSAS sub 19 CONQUISTAN o bronce no Campionato de España de Fútbol... Posted by Real Federación Galega de Fútbol - Futgal on Thursday, July 14, 2022

–Por lo pronto, ya han abierto camino.

–Eso es muy bonito. En un futuro a corto plazo, porque nosotras ya tenemos una edad, estaría bien poder representar a nuestra comunidad antes de retirarnos. Cuando podíamos hacerlo, antes de que se creara la liga y se impusiera esta norma, casi siempre solíamos quedar campeonas.

–Y en el fútbol, ¿cómo se presenta la temporada?

–Estoy valorando varias ofertas que tengo y a ver qué sale.

–¿Influirá el fútbol playa en esa decisión?

–Seguro. Si eso no es prioridad, no firmo. Ahora mismo el fútbol playa en verano nos hace muy felices y no quiero perder esa esencia. Nos da muchas alegrías, también trabajamos mucho, y quiero seguir siendo una viguesa viajando por el mundo jugando al fútbol playa, que representa a su ciudad allá a donde va, ya sea en España, Rusia o Catar.