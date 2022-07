La pontevedresa Andrea Mirón (1991) se ha proclamado, junto a las también gallegas Carol, Sara Tui y Heba, campeona de la Liga de Primera División de fútbol playa con el AIS Playas de San Javier, además de ser elegida la MVP del campeonato. Ayer, mientras disputaba en Cádiz el Campeonato de España de selecciones con Murcia, recibió la confirmación de su convocatoria, junto a Tui y Carol, para disputar el Mundialito femenino de selecciones, que tendrá lugar del 21 al 23 de julio en Canarias.

–Se han cobrado en la liga la revancha ante el Terrasa Bonaire BSC (al que vencieron por 3-2), rival ante el que cayeron en la final de la Women’s Euro Winners 2022.

–Estamos contentas porque veníamos de perder contra ellas y nos encontrábamos en una situación complicada. La primera fase de la liga no fue como queríamos, no salieron los resultados, pero nos metimos entre las cuatro primeras para esta “final four”, donde bordamos la segunda y tercera fase, y al final, en la parte más importante de la temporada, estuvimos muy bien.

–Es el cuarto título consecutivo para el Playas de San Javier...

–Este ha sido, sin duda, el más difícil porque el nivel ha subido, hay más equipos y, aunque antes tampoco era fácil, no había tanta competencia como en este campeonato. Por eso ha sabido el triple de bien ganarlo.

–Usted, capitana de la selección española, puede considerarse una pionera de esta disciplina, donde cada vez engrosa más su palmarés. ¿Cómo cree que ha ido evolucionando?

–España está siempre entre los cinco o seis equipos punteros y eso hace que la liga española aumente cada vez más su nivel; algo buenísimo para nosotras y para lo que viene, para el futuro. A nivel personal es un orgullo y bonito ver cómo, desde que empezamos, va evolucionando. Todavía hay mucho por hacer en el fútbol femenino y en el fútbol playa, todavía más.

–Casi sin tiempo de celebrar la consecución del título de Liga, ya ha recibido la confirmación de que estará en el Mundialito.

–Sí. Acaba de salir la lista. Hay un grupo increíble y han llegado cuatro jugadoras nuevas que han sumado mucho. Seguimos primeras en el ranking mundial porque se hacen las cosas bien, se está trabajando y ganando los partidos importantes.

–¿Se hace muy difícil mantenerse en un panorama cada vez más competitivo y con la llegada de caras nuevas?

–Hay que seguir evolucionando porque cada vez es más difícil y somos mayores nosotras, por eso es bueno que vaya entrando gente joven, porque está claro que nosotras no vamos a durar siempre. Además para nosotras también es bueno porque hace que te exijas el doble para mantenerte ahí, lo que te hace mejorar.

–Precisamente, fue elegida MVP del campeonato de Liga de Primera División.

–Es un premio al trabajo de grupo porque sin ellas es imposible conseguir premios individuales, pero también es muy gratificante porque no me sentí tan bien en la Euro Winners, que fue un campeonato muy complicado, pero mis compañeras me ayudaron a levantarme y al final todo acabó de la mejor manera, tanto colectiva como individualmente.

–Importante también a la hora de competir forjar un grupo unido y con buena sintonía.

–Para mí no hay otra clave de éxito que estar unidas, ser una familia y eso se vive tanto en el AIS San Francisco Javier como en la selección española. Puedes ser mejor o peor, pero si el grupo está unido, nada lo rompe.

–¿Este título les ayuda a acudir con más confianza al Mundialito?

–Es bonito ganar la Euro Winners, pero como la Liga de este año no hay Euro Winners que valga. El nivel que se ha demostrado en este campeonato es espectacular y me sabe incluso mejor. A nivel deportivo, no hay nada mejor que el campeonato de Liga y se demuestra cuando ha habido descensos y con que para el año se va a crear una Segunda División. Se está apostando mucho por el fútbol playa, hay nivel y todo el mundo quiere estar aquí. Jugadoras de todo el mundo quieren venir a jugar este campeonato.

–No será el último compromiso pendiente.

–Después tendremos la fase final del Europeo a finales de agosto y la fase de clasificación para el Mundial a Bali.

–Y a nivel personal, ¿en qué momento se encuentra?

–Estoy en un momento de tomar decisiones porque al final mi prioridad es el fútbol playa, donde quiero seguir manteniendo mi nivel. Seguramente siga en Portugal, pero todavía está por concretar en qué club.

–¿No seguirá en el Torreense de la Liga BPI lusa?

–No, estuve allí una temporada pero no voy a continuar.

–¿Alguna oferta avanzada?

–Ahí donde me dejen jugar al fútbol playa estará mi destino. Es una lucha que a día de hoy tenemos las jugadoras de fútbol playa, pelearnos con los clubes para que nos den permiso para competir.

–¿Tanta oposición ejercen los clubes ante esta modalidad?

–Cada vez hay más campeonatos de fútbol playa a nivel de selección y tienes que estipular en el contrato que te permitan acudir a las convocatorias.

–Así que su nuevo destino estará en un club que le de facilidades para compaginar ambas modalidades...

–Efectivamente. Y no es algo que me pasa a mí sola. Es una lucha interna que tenemos todas las que realmente queremos dedicarnos a esto para que nos dejen jugar libremente al fútbol playa. Nosotras intentamos mostrar la realidad de que es un deporte complementario y que nos ayuda en el fútbol físicamente y ahí está la lucha. Por suerte hay equipos que apuestan por ambas modalidades.

–Lleva nueve años demostrando que sí son compatibles.

–En estos nueve años mis vacaciones son tres o cuatro días al año, pero me queda ya poco tiempo de fútbol y de fútbol playa así que quiero disfrutarlo al máximo y ya descansaré después. Además, cuando llego a las pretemporadas lo hago bien, no he tenido lesiones, y toco madera para no tenerlas, pero nunca me ha afectado a nivel futbolístico.