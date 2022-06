“Pediremos ayuda a quien haga falta pero no dejaremos escapar esta oportunidad”

El Sárdoma C.F. será el referente del fútbol femenino en Vigo y la comarca tras certificar su ascenso a la tercera categoría nacional. El reto será mantenerse, pero sin renunciar a nada, por lo que para afrontarlo sin estrecheces, la presidenta del Sárdoma, Begoña Aldao, hace un llamamiento a las instituciones, al tejido empresarial vigués y a la ciudadanía para “no dejar escapar la oportunidad” de tener un equipo en 2ª RFEF.

–Desde que recibieron la confirmación la semana pasada del ascenso, ¿cómo van planificando el próximo curso?

–Con muchísimo trabajo, pero se hace con mucho gusto y con mucha ilusión. Se nos presenta un reto muy importante por delante y lo afrontamos con mucho trabajo y, sobre todo, con mucha ilusión.

–¿Iniciaron la temporada ya con esa intención de luchar por el ascenso?

–No era nuestro objetivo principal. Si podíamos conseguirlo, perfecto; pero nuestro objetivo era competir y llegar a lo más alto posible. Evidentemente, al estar arriba empezamos a querer ser mucho más ambiciosos y vimos la oportunidad de ascender a una categoría que se ha creado nueva y que, al fin y al cabo, no deja de estar a dos pasos de la Liga Iberdrola. Eso es muy importante tanto para el Sárdoma como para la ciudad de Vigo.

–Serán el equipo de referencia en la zona.

–Ahora mismo el referente de la ciudad de Vigo y de la comarca en esta categoría es el Sárdoma y espero que la ciudadanía y la afición nos reconozcan como el equipo femenino que representa a Vigo. Nuestro objetivo, en principio, será mantenernos en la categoría. Pero una vez que la conozcamos y estemos asentadas en ella, no queremos pararnos ahí, queremos seguir creciendo, ascender a Primera RETO y, algún día, llegar a la Liga Iberdrola. Esperamos crecer en ese sentido porque no hay otro equipo en Vigo que mejor represente en este momento el fútbol femenino.

–Antes de confirmar ese ascenso David Ferreiro ya estaba ratificado en el cargo, lo que demuestra que mantenían su confianza en e proyecto.

–Desde que llegaron David, Yago Pichel y Dani han hecho un gran trabajo y teníamos confianza en ellos. Este año se dio, pero si no se hubiera dado no cabe duda de que lo volveríamos a intentar.

–Las jugadoras también tendrán todas la oportunidad de disfrutar esta etapa en la 2ª RFEF.

–Absolutamente. El cuerpo técnico les ha dicho a las jugadoras que cuenta con todas ellas, evidentemente hay que reforzar el equipo y estamos en ello, pero tenemos la dificultad de que no conocemos las normas todavía de esta nueva categoría. Desconocemos, a día de hoy, las normas que se van a aplicar en esa categoría y creo que deberíamos saberlas ya porque es muy complicado trabajar cuando no sabes a qué atenerte.

–Este ascenso les obliga a triplicar el presupuesto, ¿cómo lo asumen?

–Lo más complicado en este caso es lo económico. Ahora mismo el presupuesto para esta categoría puede rondar los 200.000 euros. Desde aquí me gustaría pedirle a los ciudadanos de Vigo, como a las empresas, que se comprometan y nos ayuden a poder realizar este sueño que es estar en 2ª RFEF. No deja de ser un equipo que va a competir con grandes clubes, como los filiales del Real Madrid, Bilbao, Atlético, Espanyol..., y yo creo que eso es muy importante para esta ciudad.

–¿Sobre qué bases se construye este proyecto?

–En el deporte siempre hay que ser ambiciosos. Trabajando bien a veces las cosas no se dan, pero desde luego, en el fútbol y en el deporte en general, hay cosas que son fundamentales, como son la tenacidad, la ilusión y la ambición de no quedarse estancado, de querer siempre más.

–A nivel personal, ¿qué significa este ascenso?

–Es una satisfacción enorme. Yo siempre he creído en el fútbol femenino y que el Matamá no hubiera podido ascender en su momento fue una pérdida para la ciudad tremenda. Por todas las jugadoras de fútbol femenino tenemos la oportunidad de demostrarles que sí se puede. Trabajando bien se puede ascender y esto es por ellas, porque necesitan tener esas categorías para crecer, no solo las que están sino las que vienen detrás.

–Sería una lástima que le pasara al Sárdoma lo mismo.

–Sería terrible. Nosotros, pase lo que pase, vamos a ascender. Pidiendo ayuda a quien haga falta, llamando a todas las puertas, pero no vamos a dejar pasar esta oportunidad. La ciudad de Vigo no puede perder esta segunda oportunidad, no debe perderla. Vigo debe tener un equipo femenino en las categorías más altas y seguir apostando por formar jugadoras.

–Ardua tarea la de llamar a las puertas de las empresas.

–Estamos con la búsqueda de patrocinios y, si hace falta, también pediremos ayuda de la ciudadanía, pero lo que sí que tenemos claro es que vamos a salir a competir en la 2ª RFEF porque ellas se lo han ganado, porque Vigo se lo ha ganado y porque es importante que la ciudad tenga un equipo femenino donde se merece. Ahora mismo estamos a dos pasos de la Liga Iberdrola y para ascender necesitas un apoyo económico importante.

–Es un momento, además, en el que el fútbol femenino avanza hacia la profesionalización.

–Aquí hay que subirse al tren cueste lo que cueste. El fútbol femenino está creciendo, pero todavía nos queda mucho. No tenemos un apoyo firme privado y no puedes depender solo de subvenciones públicas, necesitas uno o varios patrocinadores potentes, lo que facilita que puedan competir en las mejores condiciones posibles, a la vez que la formación es mucho mejor, lo que ayudará a hacerlas profesionales.

–De todos modos, todavía hay incógnitas sobre esta nueva categoría.

–Es una categoría nueva, con equipos potentes y, para nosotros será un año de tanteo, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que vamos a competir, es lo tenemos claro; pero me parece extraño que a estas alturas no tengamos las normas de una categoría nueva. Es una cosa que me cuesta comprender que a día de hoy no tengamos unas normas establecidas meridianamente claras. Necesitamos tenerlas ya para organizarnos de una forma seria y con calma.

–Y As Relfas, ¿está preparado para el reto?

–El campo está preparado, pero tenemos alguna dificultad con los vestuarios: son muy antiguos. Se lo hemos trasladado al alcalde, Abel Caballero, y se ha comprometido a hacer una serie de reparaciones para esta temporada,

–Ahora toca también disfrutar de logrado.

–Por supuesto. Yo creo que lo vamos a disfrutar todos y espero que la ciudadanía de Vigo también lo disfrute, que pueda venir a nuestros partidos y que disfruten y se empapen de fútbol femenino. Para nosotros va a ser muy importante sentirnos arropados por la ciudad porque este ascenso no es solo del Sárdoma, es de las jugadoras, del cuerpo técnico y de la ciudad. Es un esfuerzo de todos, incluso de las instituciones, por lo que nos gustaría que este reto lo pudiéramos disfrutar todos.