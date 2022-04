El Sárdoma CF tampoco estará con los mejores en la segunda reestructuración del fútbol femenino nacional desde 2019. Diez años después del ascenso sardomista a categoría nacional con Toni Pazó como técnico, plantilla de la que aún sobrevive una de las capitanas actuales, Yaiza (22 de abril de 2012), las viguesas se quedaron a las puertas de otro éxito que, además, le pusieron en bandeja Oviedo Moderno B y CFF Albacete, al perder aquel ante el Friol (0-2) e igualar este frente al Levante B (1-1).

En una mañana aciaga de la portería viguesa, las blanquiazules firmaron en el descuento su segundo empate consecutivo para concluir la liga en tercer lugar del grupo 1 (47 puntos). Insuficiente para ascender porque el CFF Albacete también había empatado y las manchegas, con 48, subirán como el peor tercero con derecho al ascenso. Las viguesas se quedan fuera por un punto. Con dos puntos sobre nueve posibles en las tres últimas jornadas, las de Ferreiro se cerraron las puertas de la gloria.

Desde luego, el partido pintó mal desde el principio. A los ocho segundos, el conjunto vigués perdía el balón en medio campo, el rival montaba un contragolpe y “Drus” tenía que mandar el balón a saque de esquina un centro peligroso. Y ahí llegó el primer desorden que acabó en el gol de las gijonesas. Con todo, el choque acababa de empezar.

En un abrir y cerrar de ojos, Paula Lorenzo metía un pase en profundidad a Yaiza, que no perdonaba con disparo de zurda. En un campo complicado el once vigués se recuperaba pronto y comenzaba a crear ocasiones (Paula en el minuto 14; Elena en el 21; Ainhoa en 35). No definía, pero estaba con la caña lista.

Hasta que en el minuto de descuento, una falta de “Equis” sobre “Liber” Hernández, fuera del área y a la izquierda de la meta de Sara, era botada por Irene, pegaba en la barrera y se colaba por debajo de Sara. Segundo jarro de agua fría. Al descanso, perdían Sárdoma y Oviedo B (0-1), empataba 1-1 el Interrías (que llegó a ir 0-1) y caía el Albacete (0-1). El Sárdoma debía remontar para ascender.

Las de Ferreiro, cierto es, no se descompusieron. “Muñi” cabeceaba sola pero forzada (min. 50) y Elena enviaba un balón largo para Paula Lorenzo, que en el regate lograba deshacerse de las centrales para rematar sola de derecha… al cuerpo de la portera (min. 63). Hasta que apareció María Calvarcon un zapatazo inapelable. Empate.

Respondió el Gijón FF con Aida Cuesta mandando un disparo lejano al larguero. Cada vez que tenían una oportunidad, las asturianas buscaban la meta de lejos. Acertaron. Ferreiro, hacía nuevos relevos para buscar frescura. Todo se le fue al garete. No contaba con el naufragio de su portera porque en el 86, un balón lejano, con bote alto pero sin mayor peligro, era mal resuelto por Sara Alonso, que tocaba con una mano, sin contundencia, y el balón entraba. Los errores del técnico también se pagan.

Mérito del Sárdoma fue seguir apretando. Izard centró y Elena, que se había ido arriba, fusilaba para el 3-3 en el sexto minuto del descuento. Con todo, de nada valía el punto porque Alba Pomares, delantera barcelonesa fichada por el CFF Albacete para esta recta final, hacía el 1-1 en la segunda mitad ante el Levante B que les valía para subir si el Sárdoma no ganaba. Y en La Cruz ya no había tiempo para más. En el 75 aniversario del club el Sárdoma CF no tiene nada que festejar.

Ficha técnica

Gijón FF: Irene Oliveira; Elsa (Raquel, min. 56), “Mayra” Pérez, Aurora, Eli, Eva, Aida Cuesta, Sheila (Paula Fernández, min. 75), Cris Menéndez (Yaiza González, min. 75), Irene Martínez (María Sierra, min. 86) y “Liber” Hernández (Paula Arias, min. 86).

Sárdoma CF: Sara Alonso; Ainoa, Elena, Sara Álvarez “Muñi”, Ainara (Cris Bouzada, min. 62), Andrea Mariño “Drus” (Irene Fernández, min. 62), María Calvar, “Equis” Márquez (Laura Izard, min. 85), Paula Lorenzo, Yaiza Montado y Noelia Pereira (Vicky, min. 85).

Árbitro: Raúl Rivas (Principado de Asturias). Amonestó a la local Aida y a la visitante Irene.

Goles: 1-0 (min. 2): Eli. 1-1 (min. 4), Yaiza. 2-1 (min. 45), Irene. 2-2 (min. 67), María Calvar. 3-2 (min. 86), Aida Cuesta. 3-3 (min. 90+6), Elena.

Incidencias: La Cruz, en Gijón. Vigésima sexta jornada y última del grupo 1 de Primera Nacional. Buena entrada, con presencia de incansables seguidores sardomistas. Pasillo de ambos equipos al conjunto gijonés, campeón de liga de fútbol sala.