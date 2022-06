Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, ha recibido “el alta hospitalaria” y continuará la recuperación en su domicilio habitual, según el último parte médico emitido por el club blanco.

Laso se sintió indispuesto en la madrugada del sábado al domingo pasado, después de obtener la segunda victoria ante el Baskonia en el playoff de semifinales de la Liga Endesa.

Tras ser internado en el hospital al entrenador se le realizó un cateterismo y permaneció unas horas en la UCI hasta que fue trasladado a planta, donde permaneció hasta ayer.

El técnico quiso agradecer, ya desde su domicilio, “todos los mensajes” añadiendo que se encuentra “perfectamente”.

“Gracias a todos por vuestros mensajes. Gracias a todo el equipo médico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja”, dice en una red social: “Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor ayer, estoy mejor que hace cinco días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes”.

Durante el partido de ayer entre el Real Madrid y el Baskonia, tercero del playoff de semifinales de la liga Endesa,su puesto fue ocupado por su primer ayudante, Chus Mateo.