Todo comenzó hace tres años. La madre de uno de los niños que acudían a las pistas de Balaídos a las escuelas municipales de atletismo se quejó de que hubiese deportistas entrenándose sin camiseta y de aquella protesta individual surgió una norma que impide a los atletas despojarse de esa prenda durante los entrenamientos que realicen en la instalación municipal. Una decisión contestada sobre todo por aquellos deportistas que se ven obligados a hacer series de velocidad.

Esta semana el asunto recuperó notoriedad después de que la Policía Local se personase en las pistas después de que uno de los conserjes les llamase porque uno de los usuarios de la pista estaba incumpliendo la normativa de vestimenta. Erik Fernández Feijóo había decidido “rediseñar” su indumentaria para permitir la transpiración durante sus ejercicios de velocidad. Para cumplir con la exigencia de llevar camiseta “tuneó” una. Los agentes de la Policía le instaron a que cumpliese con las normas y Eriz Fernández tomó la decisión de acabar el entrenamiento con un top que una compañera le había prestado.

Aquello no quedó en un simple gesto de Fernández. Decididos a poner de manifiesto su disconformidad con muchas de las normas que rigen el uso de las pistas de Balaídos, una veinta de atletas se presentaron ayer a entrenar vestidos con diferentes tops. Lo hicieron para dejar claro que Erik Fernández no estaba solo en esa polémica y para reclamar un poco más de flexibilidad en la utilización de la instalación. La protesta se hizo al margen de los clubes que no han tomado partido en esta polémica. Los atletas que ayer acudieron a Balaídos ataviados con prendas femeninas lo hicieron a modo personal. Pertenecían a casi todos los clubes y grupos de entrenamiento que usan habitualmente Balaídos. Algunos mantuvieron su indumentaria durante toda la sesión y otros se la cambiaron después de haber dejado claro su respaldo al compañero. Ayer además era uno de los días en los que estaba más justificado “aligerarse” todo lo posible. Por la tarde había más de treinta grados en las pistas y una sensación térmica (motivada por el calor que desprende el tartán) de cerca de cuarenta.

La polémica seguramente concluye aquí. El Concello de Vigo emitió ayer un comunicado en el que puntualizaba un par de cuestiones relativas al uso de Balaídos. Por un lado aseguraba que está permitido beber y consumir alimentos para reponer energía y que la prohibición de hacerlo correspondía a la normativa COVID y que respecto a la camiseta de la discordia explicaba que “es obligado el uso de una indumentaria y calzado deportivo adecuados. Estas pautas fueron reforzadas la semana pasada, ante la desatención de algunos usuarios que incluso respondieron a forma inapropiada al personal cuando se les recordó la necesidad de cumplir con las reglas. Este miércoles, trabajadores de la instalación municipal fueron obligados a requerir asistencia de la Policía Local de Balaídos por incumplimiento de algunos usuarios y las faltas de respeto de estos al personal”. El Concello respalda a quienes gestionan las pistas. La camiseta sigue siendo obligatoria.