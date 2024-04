La zurda desatada del Sárdoma

Hace un mes, Andrea Albiol (Benicarló, Castellón, 2002) se topó hasta cuatro veces con la madera de As Relfas frente al equipo B del Real Oviedo para un injusto 0-0 final. Aquel marcador le supuso al Sárdoma un paso atrás en sus aspiraciones y a ella tener que esperar para liderar el “pichichi” del grupo 1 de 3ª RFEF.

Este sábado (17:30 horas), pero frente al Olímpico de León, el once que dirigen Toni Martínez y “Chicho” Val buscará asaltar por fin la tercera plaza del podio (está a un punto del conjunto leonés, tercero) y, de paso, conservar el liderato en la tabla de goleadoras con una Albiol desatada.

La futbolista valenciana, que suma ya 22 goles en veintisiete jornadas, no es una jugadora al uso: en enero se desprendió de cualquier falsa modestia para reconocer que le gustaría pelear por el título de máxima goleadora. Al fin y al cabo es una artillera con hambre de gol, que lo busca con insistencia armando su potente disparo de zurda. En realidad, aquella (“es un objetivo individual mío y si de esta manera puedo ayudar al equipo a conseguir victorias y mantenernos en la parte alta de la clasificación, mejor aún”, dijo en FARO) no fue una declaración egoísta, más bien todo lo contrario: su pegada va más allá de los números y le ha dado ya varias vidas al conjunto vigués que entrena Toni Martínez. La última, en Zamora con dos dianas cuando pintaban bastos.

“¿Una sola delantera tantos goles? No. Esa cifra se podía alcanzar, pero sumando la aportación de dos jugadoras”. Esta frase, apuntada por un entrenador que lo fue de Primera Nacional, la actual 3ª RFEF, sitúa el valor de Albiol en su justa medida. Edu González, que dirigió al Matamá del ascenso en 2019 (aunque el club renunció), recuerda que ese año Nati de Francisco firmó 19 goles en veinte partidos -sobre veintiséis jornadas-, precisando que “la Primera Nacional era la segunda competición del país”. Ahora el Sárdoma transita por la cuarta categoría tras las dos remodelaciones federativas en cuatro años. Habría que remontarse a la campaña 10/11 de El Olivo, con Joana Montouto (ahora en el Umia CF), para encontrar a la delantera viguesa con 19 dianas en veintiséis jornadas. Aquel Olivo ascendió a la elite con Edu González en el banquillo. Sí, el mismo que guio al Matamá.

El Sárdoma ha encontrado en Albiol a su “killer”. Cierto que el equipo vigués es el cuarto ataque -y la cuarta defensa- y que hay más futbolistas con capacidad goleadora en el once vigués, pero Albiol entra en otro apartado de la ecuación.

Zurda, capacitada para ganar todos los duelos por técnica, físico y estatura (mide 1,79), en su primer año en el grupo 1 de cuarta categoría nacional ha demostrado una fortaleza ofensiva y capacidad de desborde desconocida en Vigo y su área de influencia.

Marcos Canle, dos títulos de Copa Vigo y una Copa Deputación con el Sárdoma entre 2016 y 2018, contaba con Tania Penedo, ahora en el fútbol 7 con el Peñasco, y Joana. “Diez o doce goles cada una”, apuntaba de memoria. Val, en el tándem blanquiazul actual, dirigió al Matamá 16/17. Tampoco tuvo a sus órdenes una cañonera del calibre de Albiol. Sus artilleras eran Noelia Pereira, ahora en el Mos, con 13 goles, y Paula Alonso (12), ahora en competiciones federadas de pádel. Alonso era el comodín de Val: delantera, extremo izquierdo o media punta. Aquel equipo celeste sumó 62 goles a favor (y 29 en contra) en 26 jornadas, dentro del grupo 1 de 1ª Nacional. Es decir, entre Noe y Paula, el 40% de los goles. Muchos. Solo Albiol posee el 36% de la propiedad de los tantos vigueses. Una barbaridad.

A tres jornadas para el final de un campeonato al que le quedan veinte días de vida, Andrea compite con la camerunesa Muriel Lynda Mendoua (Friol), 20 goles, por llevarse el honorífico título.