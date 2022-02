Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, sorprendió hablando del galés Gareth Bale, que no juega con su club desde finales de agosto pero al que no da por perdido e incluso adelantó que tendrá minutos en los próximos partidos porque “está entrenando bien” y “tiene compromiso”.

Pese a no contar con Bale una vez que el galés se recuperó de su última lesión muscular y una dolencia en la espalda, el técnico italiano aseguró que tiene en mente darle en breve una oportunidad al extremo galés, que no habría dicho aún su última palabra con un Real Madrid con el que acaba contrato el próximo 30 de junio.

“Lo primero, mi relación personal con Bale es muy buena, se está entrenando bien y tiene compromiso. Está claro que una cosa es ver algo en el entrenamiento y luego en los partidos, pero por lo que veo en entrenamientos me parece que está listo para jugar y creo que cuando le ponga va a cumplir”, dijo en rueda de prensa.

Carletto, sin que ningún periodista le repreguntara por Bale, se respondió a sí mismo la razón por la que no ha contado con él hasta el momento si su actitud en el día a día es la correcta. “Si no lo he puesto es porque en los últimos tiempos, después de la lesión, le ha costado llegar a una buena condición física y entrenar con intensidad.

El que no estará hoy ante el Villarreal es Benzema, el auténtico quebradero de cabeza de un Real Madrid que espera poder contar con el francés el próximo martes ante el PSG. Antes, deberán superar un complicado encuentro ante el conjunto castellonense. “El Villarreal lo está haciendo muy bien. Va a ser un partido complicado pero tenemos la confianza de sacar un buen partido”, expresó Ancelotti.

Su homólogo en el banquillo del submarino amarillo, Unai Emery, destacó las ganas con las que llegan al duelo ante los blancos. “Lo importante es tener un gran rendimiento. Somos ambiciosos ante este partido y queremos ver cómo estamos ante un rival de la exigencia como es el Madrid”, comentó el vasco, que no podrá contar con su gran estrella Gerard Moreno.