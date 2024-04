Blur pincha y la música gallega triunfa en Coachella

Permítasenos la comparación ventajista: allá donde Blur pinchó, la música tradicional gallega triunfó. Solo unas horas después de que el líder de la banda inglesa se enfadase porque el público del festival Coachella no respondía a uno de sus clásicos, los asistentes al evento se desmelenaban al ritmo de 'Mangüeiro', tema de Baiuca sampleado por el DJ y productor escocés Barry Can´t Swim.

Las imágenes de Damon Albarn dirigiéndose airado a la platea porque no coreaba su hit 'Girls & Boys' corrieron como la pólvora por las redes. Enseguida se abrió un debate sobre la vigencia del grupo inglés, cuando se cumplen precisamente 30 años de que ese tema se convirtiese en himno fiestero de una generación. Otros, en cambio, criticaron el concepto de una festival como Coachella, con el argumento de que buena parte del público acude más por postureo que por la propia música.

Sea como fuere, ese cierto pasotismo del escenario principal se convertía en euforia cuando, en un palco más modesto, Barry Can´t Swim tocaba su tema 'Sunsleeper', en el que samplea un fragmento de 'Mangüeiro' con protagonismo para las voces de las Aliboria, las cantareiras a las que Baiuca suele recurrir para sus propuestas de actualización de la música tradicional gallega.

Esta 'Sunsleeper' es la misma canción que, meses atrás, sonó en la presentación del nuevo Apple Watch. Su creador es un DJ y productor escocés que publicó el pasado octubre su primer álbum, When Will We Land?, con el que alcanzó el puesto duodécimo en la lista de discos más vendidos en el Reino Unido, además de obtener una nominación a mejor proyecto dance en los prestigiosos Brit Awards.

Ahora, como entonces, Álex Guillán, el hombre detrás de Baiuca, celebró que un fragmento de su composición adquiriese ese relieve. Coachella es uno de los eventos musicales más relevantes del mundo, donde se congregan las principales estrellas del pop mundial y que sirve de consagración definitiva para los aspirantes a integrarse en esa constelación.