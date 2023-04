La Casa del Dragón rodará la tercera semana de mayo y ya ocupa 100 apartamentos

En poco más de un mes comenzará en Cáceres a rodarse la segunda temporada de La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos. HBO lo ha anunciado oficialmente y ha reiterado que esta nueva entrega no se estrenará hasta 2024, probablemente en verano. Tendrá ocho episodios, dos menos que la primera. Veremos a nuevos personajes como el príncipe Daeron Targaryen, Sangre y Queso, la bruja Alys Ríos, a Cregan Stark y cinco nuevos dragones... pero no volverán las versiones jóvenes de Rhaenyra y Alicent: tampoco habrá más saltos temporales. Miguel Sapochnik ya no será showrunner sino "solamente" productor ejecutivo, pero se incluirán nuevos guionistas y directores.

Lo que está claro es que las cámaras y las claquetas comenzarán a desplegarse a finales del mes de mayo. Será después de Womad y antes de la feria. Esa es al menos la negociación que HBO ha cerrado con el Ayuntamiento de Cáceres. Se espera que el rodaje no se prolongue más de una semana. En la ciudad, eso sí, están ya los equipos de rodaje, viendo exteriores y dejando todo a punto para que nada falle cuando la superproducción aterrice en la ciudad monumental con su fastuoso atrezzo. De hecho, ya han establecido sus oficinas y han ocupado 100 apartamentos turísticos de la capital cacereña. El Trono de Hierro se deja notar entre furgonetas negras que copan espacios del recinto histórico y un amplio equipo de personal técnico. Esto da idea de la incidencia económica que un rodaje de esta magnitud deja en Cáceres. Es tal su envergadura que se calcula que cada capítulo supone una inversión de 20 millones de euros. Fue la semana del 5 de abril cuando el equipo de la productora de Juego de tronos desembarcó en Cáceres para preparar el rodaje de la segunda temporada de ‘La casa del dragón’. De nuevo, dos años después de su llegada para grabar la primera temporada de la precuela, la ciudad vuelve a ser base de operaciones de HBO para las secuencias de España. Tal como avanzó este diario, fue entonces cuando se instaló una primera tanda del equipo técnico para preparar la producción. De nuevo, la empresa malagueña Fresco Films ejerce de enlace de la productora americana en España. Está previsto que los equipos, tanto técnicos como elenco --que llegará ya en mayo-- ocupen el grueso de los alojamientos de la almendra histórica los próximos dos meses, una realidad que supone un revulsivo para hoteles y negocios de hostelería. Localizaciones Ya hace semanas, localizadores visitaron la ciudad para fijar los escenarios de las secuencias, que en el caso de Extremadura repiten en el casco histórico y Trujillo. Queda por determinar si regresará también a Portugal, tal y como se hizo en la primera temporada. Los localizadores recorrieron el recinto amurallado y espacios como San Jorge, punto central de la primera temporada en la que Cáceres recrea Desembarco del Rey. Reunión de seguridad No obstante, aún queda por celebrarse una reunión a la que acudirá todas las fuerzas y servicios de seguridad para establecer un calendario. En él se contemplarán los horarios de carga y descarga, los cierres de calles y plazas del casco histórico o la retirada de aparcamientos. Eso no se producirá hasta finales de abril o principios del mes de mayo. Los escenarios 25 escenarios de la ciudad monumental de Cáceres, entre ellos el Arco de la Estrella, las plazas de Santa María, San Jorge y San Mateo, la calle Amargura, el Adarve de Santa Ana o la Cuesta de Aldana. Fueron las localizaciones utilizadas por la productora de HBO para grabar Juego de Tronos en 2016 y La Casa del Dragón entre el 11 y el 21 de octubre del año pasado. La capital cacereña ha acogido históricamente a grandes producciones de cine y televisión gracias a su valor patrimonial. La parte antigua es un escenario de lujo al que en los últimos años también se suma el casco urbano. En el listado: La Catedral del Mar, Inés del alma mía, Isabel o Invisibles, la cinta de Gracia Querejeta pasea por el mágico parque del Príncipe y por la vida, el desencanto y los miedos de tres mujeres que hablan por todas. Ganó cinco Goyas. Miel de éxito Y es que el rodaje de las series ‘Juego de Tronos’ y su precuela ‘la Casa del Dragón’, han supuesto para la ciudad de Cáceres el ser conocidas a nivel mundial y a la vez reconocida como uno de los mejores escenarios para rodaje debido a su perfecto estado de conservación. Es el ejemplo de cómo puee llegar a transformarse nuestro conjunto monumental en Desembarco del Rey. Cuando HBO llegó a España en la primavera de 2014 y puso sus ojos en Andalucía para recrear el reino de Dorne en la quinta temporada de ‘Juego de Tronos’ nada hacía presagiar que años después el epicentro de la saga cambiaría Dubrovnik (Croacia) por la ciudadela medieval de Cáceres. Y este 2023 consagrará a Cáceres como sustituto definitivo de la ciudad croata como escenario para recrear Desembarco del Rey en la multimillonaria franquicia de la superproducción. En la ficción, Desembarco del Rey es la urbe donde se ubica el trono de hierro. ‘Juego de Tronos’ revolucionó Dubrovnik y lo impulsó como destino turístico en el Adriático. Ahora le toca a Cáceres disfrutar de las mieles del éxito.