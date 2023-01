A cerimonia de apertura do ano dedicado a Francisco Fernández del Riego, autor elixido para conmemorar o Día das Letras Galegas 2023, terá lugar este sábado na súa localidade de orixe, Lourenzá, co gallo do aniversario do seu nacemento.

Alí, o presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor F. Freixanes, pronunciará un discurso de inauguración en homenaxe á figura do autor acompañado de autoridades da Xunta, do propio concello e membros da academia. Fernández del Riego, o resistente cultural do exilio interior A continuación, presentarán unha exposición titulada '100 anos de Del Riego' e un calendario biográfico cos puntos máis relevantes da súa vida e traxectoria. Así mesmo, a festa contará a partir das 18.00 horas cun concerto de música antiga do Grupo 1500 e a actuación da Asociación Cultural Osorio Gutiérrez no Multiusos Ponte de Cuñas. El año de Fernández del Riego Esta celebración estará precedida da apertura da sección da páxina web da RAG dedicada a Francisco Fernández del Riego. Nela, o académico Ramón Nicolás lembra neste espazo o percorrido pola historia dun home que traballou "incansablemente" e desempeñou un papel "crave" na vinculación do exilio franquista e a Galicia do interior. Programación Por outra banda, segundo informou a academia, a programación estenderase máis aló do mes de maio, coa nova edición de Primavera das Letras, a páxina web da RAG dirixida ao público infantil, da man da escritora Eva Mejuto e a ilustradora Lucía Cobo. Dita iniciativa será presentada no marco do Ano de Fernández del Riego coa Lourenzá como escenario. Tamén, entre outros contidos, a RAG ofrecerá unha serie documental web sobre o autor do próximo 17 de maio, dirixida pola produtora Miramemira, unha iniciativa que comezou no ano 2021. Outro dos proxectos destacados será a edición das cartas que intercambiaban Francisco Fernández del Riego e Ramón Otero Pedrayo, un traballo realizado pola investigadora Patricia Arias Chachero co limiar do académico Xesús Alonso Montero.