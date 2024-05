Nigrán comeza o Mes das Letras este xoves cunha festa dos maios

Unha festa dos maios inaugura este xoves en Nigrán o mes de actos culturais que o Concello lle adica ás letras galegas. O recentemente rehabilitado muíño de Porto do Molle será o escenario da maior parte das actividades, desde foliadas a teatro, concertos ou encontros infantís. Os colexios do municipio exporán os seus maios alí desde as 10.00 deste xoves, día 9. Trémola Teatro representará “A nena do violino e a poesía”, en homenaxe a Luisa Villalta, a escritora e violinista homenaxeada este ano.