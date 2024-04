La Festa dos Maios mostrará en la alameda 25 composiciones artísticas vegetales

Un total de 25 “maios” participarán el próximo día 1 en Redondela en la tradicional fiesta para dar la bienvenida a la primavera. El plazo de inscripción remató ayer y según confirmó la Concejalía de Cultura se destinará una ayuda económica a cada composición artística que se presente al concurso. Además se otorgarán un total de doce premios repartidos con tres en cada una de las categorías: coplas, interpretación, maio tradicional y maio artístico. Todos ellos cuentan con las mismas cuantías económicas, con un primer premio dotado con 300 euros, un segundo de 250 euros y un tercero de 200 euros.

La edil de Cultura, Rita Pérez, destaca que la celebración no se limita a la exposición de las esculturas elaboradas con elementos naturales, “senón que é unha xornada na que a veciñanza de todas as parroquias se achega á vila para compartir un día de festa, ledicia e retranca”, y en la que los protagonistas “son os veciños de todas as idades”.