Play-Doc homenajeará a Friedkin, director de “El exorcista”, con una retrospectiva

El festival internacional de cine documental de Tui, Play-Doc, ha iniciado la cuenta atrás para la celebración de su vigésima edición, que tendrá lugar del 1 al 5 de mayo. Como avance de la programación de su vigésimo aniversario, la organización ha anunciado una retrospectiva dedicada a William Friedkin (1935-2023), uno de los realizadores más influyentes de todos los tiempos y autor de algunas de las películas más emblemáticas del cine contemporáneo, cuyos orígenes como cineasta estuvieron ligados al cine documental.

A lo largo de su carrera, William Friedkin, popular por ser el director de reconocidas películas como El exorcista, ha explorado la intersección entre la realidad y la ficción, desafiando los límites convencionales del cine narrativo. Su enfoque en el realismo y la autenticidad se refleja tanto en sus filmes de ficción como en sus incursiones en el documental, en películas como The People vs. Paul Crump, The Bold Men y Mayhem on a Sunday Afternoon, que dirigió a principios de los años 60.

“En esos films Friedkin abordó el documental con la misma intensidad y atención al detalle que llevaría luego a su trabajo en la dirección de largometrajes de ficción, utilizando esta forma artística para investigar temas sociales, explorar la condición humana y desafiar las percepciones del espectador sobre la verdad y la realidad”, explican desde la dirección de Play-Doc.

El recorrido por la filmografía de Friedkin, que falleció el 7 de agosto de 2023, comienza con The French Connection de 1971, una obra con la que ganó a sus 35 años el premio Óscar y que redefinió el relato policial y estableció un tono seco, duro y realista para el género en la década de los 70. Continúa luego con El exorcista, de 1973, una película que trascendió el género de terror para convertirse en un icono cultural, explorando temas de fe y posesión de una manera que sigue resonando en la audiencia hasta la actualidad.

La retrospectiva también incluye a Sorcerer de 1977, una odisea épica de supervivencia y redención que muestra la habilidad de Friedkin para crear tensión visceral con elementos puramente cinematográficos. En Cruising, de 1980, el director se adentra en el submundo oscuro de Nueva York con una película polémica que explora las zonas más perturbadoras de la psique humana.

Vivir y morir en Los Ángeles, de 1985, retrata la corrupción y la obsesión; y, para cerrar, se verá el documental Conversation with Fritz Lang, de 1975, que ofrece una ventana fascinante al mundo creativo del legendario cineasta alemán visto a través de los ojos expertos de Friedkin.

Proyección en la iglesia

Dentro de la retrospectiva de la obra de Friedkin, Play-Doc prevé proyectar El exorcista en una histórica iglesia tudense. “Esta elección pretende añadir una capa adicional de atmósfera a la experiencia y refleja la profundidad temática y espiritual de la película, ofreciendo a los espectadores una oportunidad para sumergirse en su intensidad y su misterio en un entorno excepcional”, explican desde la organización, adelantando que, en su vigésima edición, “Play-Doc ofrecerá una programación coherente con su singular carácter y también con su evolución a lo largo de todos estos años, en la que abundan las presentaciones inéditas y los descubrimientos”.

Suscríbete para seguir leyendo