Fin a la rotonda de la vergüenza de Redondela: será asfaltada este domingo

Historia con final feliz: la rotonda "de los horrores", que da acceso a la AP-9 en Redondela, será reparada completamente este fin de semana.

La historia saltó a la palestra gracias a una publicación de FARO en donde se daba voz a vecinos y conductores que denunciaban la falta de mantenimiento del acceso, que tuvo como consecuencia la aparición de los socavones. Un auténtico peligro para los miles de conductores que a diario transitan por la carretera N-552 entre Vigo y Redondela, donde la rotonda de acceso a la autopista a la altura del puente de Rande, en Cabanas (Trasmañó).

Finalmente, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, ha confirmado que este fin de semana la rotonda será asfaltada "íntegramente" para "corrixir o importante deterioro que presenta", tal y como se lo ha trasladado ya a la alcaldesa de la localidad, Digna Rivas.

Las obras comenzarán pasadas las 22.00 horas de este domingo 28 de abril, y se desarrollarán durante toda la madrugada con el objetivo de que el trabajo esté finalizado el lunes."Buscouse un horario que minimice as molestias aos conductores", explicaban desde la subdelegación, además de tener en cuenta las condiciones meteorológicas, pues se espera que no llueva durante esas horas. Eso sí, no se puede precisar la hora concreta de reapertura al tráfico, que dependerá del ritmo de trabajo, teniendo en cuenta que es una rotonda bastante grande.

El trabajo consistirá en el fresado del firme actual, creando una subbase y realizando una pavimentación integral con una nueva capa de aglomerado asfáltico.

Abel Losada ha aprovechado para "pedir perdón ao Concello e aos usuarios da AP-9 e a N-552, dúas importantes infraestruturas viarias que conectan neste punto, polo mal estado do firme, que empeorou substancialmente despois dos últimos temporais".