Redondela humaniza el vial de las casas de los maestros

La zona conocida como la explanada de las casas de los maestros en Redondela, una calle interior situada entre la Avenida Mendiño y la Avenida Santa Mariña, estrena nueva imagen. Este espacio, en la zona trasera del Conservatorio Municipal Víctor Ureña, acaba de ser acondicionado para crear una nueva plaza pública.

La alcaldesa, Digna Rivas, señala que se trata de un enclave “moi transitado, xa que é empregado a diario por centos de escolares e as súas familias, que utilizan este paso peonil entre a Avenida Mendiño e Santa Mariña no horario de entrada e saída dos colexios e institutos, así como polo alumando do conservatorio”. El objetivo de la Concejalía de Urbanismo era dotar a este lugar de un nuevo firme y mejorar el drenaje del agua de la lluvia “para facilitar a mobilidade da cidadanía e facelo máis accesible”, explica el concejal Antonio Cabaleiro, responsable de Urbanismo.

La actuación en la explanada, que cuenta con una superficie de más de 400 metros cuadrados, permitió colocar una nueva red de recogida de pluviales con varios sumideros y se extendió una solera de hormigón. La obra, con cargo al Plan Concellos de la Diputación, contó con un presupuesto de 22.400 euros.

Es un tramo muy transitado, sobre todo en horario de entrada y salida de los centros educativos

El gobierno local completó la reforma de la zona con la instalación de varios elementos de mobiliario urbano como bancos y jardineras “para facer deste novo espazo público un lugar amable e acolledor para a veciñanza, e non só un lugar de tránsito”, señala Rivas.

Segunda fase

El gobierno local estudia ahora poner en marcha una segunda fase en esta explanada de cara a la temporada estival. Los técnicos del Concello ya están estudiando el proyecto para dotar la plaza de nuevas instalaciones de ocio para los jóvenes.

También en las inmediaciones de este lugar se ubicará el Museo Etnográfico Ángel Barros, una actuación que arrancó el pasado año con la demolición del edificio de las casas de los maestros para dejar libre el solar en el que se construirá el museo, que en la actualidad se encuentra paralizado.