Soutomaior alcanza los 500 días atención pediátrica en el centro de salud

El municipio de Soutomaior ha cumplido 500 días sin pediatra, un servicio sanitario básico para la atención infantil. La situación se remonta a noviembre de 2022 cuando la facultativa que ocupaba el puesto de pediatría en el centro de salud de Arcade tuvo que pedir una baja y el Sergas decidió no cubrir su plaza, dejando así a casi un millar de niños de todo el término municipal sin atención pediátrica. Durante este año y medio los vecinos de Soutomaior han salido a la calle para protestar en varias ocasiones y también desde el BNG han trasladado al gobierno gallego distintas peticiones para buscar una solución, pero los nacionalistas señalan que “só puxeron parches que en ningún caso supoñen unha solución real”.

La falta de pediatras durante todo este tiempo “fixo que os períodos de agarda fosen de varias semanas, o que obrigou a moitos pais e nais a levar aos seus fillos a Pontevedra para que puidesen ser atendidos”, explica la concejala de Sanidade, Rosana Martínez. Además de los problemas de conciliación que esto supone para muchas familias de Soutomaior, la escasez generalizada de facultativos en el conjunto de la comarca provocan el colapso de los centros de urgencias, al tener que atender casos que deberían pasar previamente por la Atención Primaria.

La edil señala que “é fundamental para o noso concello contar cun servizo de pediatría que garanta a atención a todos os nenas. As e os pediatras non só atenden as crianzas cando xa están enfermas, senón que o seu traballo tamén incide na prevención de doenzas antes de que estas se produzan. Por iso é fundamental un servizo co persoal e recursos necesarios”, concluye Martínez.