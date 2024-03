La chef Begoña Vázquez abrirá la Festa do Requeixo e do Mel

“El requeixo y la miel de As Neves son ya un emblema de nuestra cultura y gastronomía. Dos productos 100% Rías Baixas que contribuyen a hacer de nuestra provincia, como reconoce el National Geographic, uno de los cinco mejores destinos gastronómicos del país”, valoró ayer el presidente de la Diputación, Luis López, en la presentación de la Festa do Requeixo e do Mel, que celebrará su trigésimo primera edición en As Neves los días 29 y 30 de marzo. Para inaugurar la fiesta, este año ejercerá de pregonera la chef gallega Begoña Vázquez.

La presentación del evento gastronómico tuvo lugar en la sede de Vigo de la Diputación, y el presidente estuvo acompañado por la diputada de Turismo, Nava Castro, y el alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso. La cita contó con una exhibición del cocinero pontevedrés con estrella Michelin Iñaki Bretal, que utilizó el requeixo y la miel de As Neves para elaborar un plato de alta concina.

IV Concurso de Recetas

La fiesta comenzará el Viernes Santo, con la lectura del pregón de Begoña Vázquez a las 13.30 horas desde el balcón de la casa consistorial. A continuación, se entregarán los premios del IV Concurso de Recetas con Requeixo de As Neves y, a lo largo de la jornada, se sucederán las actuaciones de las charangas Os Imperiais y Os Jaláticos y el grupo Son Rockers.

El sábado, 30 de marzo, los puestos de la feria abrirán a las 11 horas, la misma hora de arranque del primer Rally de Coches Clásicos. También se estrena en la programación un Certamen de Música Tradicional a cargo de A Barca de Loimil de Arbo y el Grupo Etnográfico da Casa do Pobo de Melgaço. Por la tarde habrá hinchables para niños, un taller de cocina infantil y otro para adultos y actuaciones musicales con la charanga Os Encerellodos, el grupo Voces de Arrieiro y Broken Peach.