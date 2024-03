El PSOE de Pazos propone una tasa para las empresas energéticas y de telefonía

El PSOE de Pazos de Borbén propone gravar a las empresas energéticas y de telefonía por el paso de sus redes por el término municipal. Con este objetivo de incrementar los ingresos municipales, el grupo socialista presentará en el pleno de este mes una moción para que se inicie la redacción de una ordenanza para crear un impuesto a las multinacionales energéticas y de telecomunicación por la instalación de sus tendidos en dominio público.

El portavoz del PSOE, Anselmo Táboas, explica que su iniciativa se basa en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo desde el año 2017, que avaló el derecho de los concellos a gravar a las compañías eléctricas por el uso del dominio público. “Igual que calquera empresa ou negocio paga un alugueiro polo terreo que ocupan as súas instalacións, as compañías eléctricas e de gas tamén deben pagar polo uso dos terreos de titularidade municipal”,justifica Táboas, que amplía su propuesta a las firmas de telecomunicaciones que instalen redes de fibra óptica en los viales municipales: “Deben pagar unha taxa polo seu uso do subsolo e dos postes de luz”, puntualiza.

El edil socialista preopone con la iniciativa que se realice ¨un mapeo das infraestruturas” que despliegan estas multinacionales en el municipio. “Búscase establecer unha base sólida para a aplicación das novas taxas, asegurando unha contribución xusta por parte das empresas e unha xestión máis eficiente dos recursos públicos”, dice.