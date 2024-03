Un canto á poesía do cotián na entrega do Victoriano Taibo

Moi agradecida polo recoñecemento á súa poesía do cotián, da verdade, se amosou onte Masha Álvarez ao recoller o premio Victoriano Taibo polo poemario “Dakota”. A entrega do galardón –convocado polo Instituto de Estudos Miñoráns, o Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia– tivo lugar no auditorio municipal Lois Tobío.