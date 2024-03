Ahí donde la ven, con el bolso del brazo, bien pegado a la cadera, apoyada en la barandilla de A Foz, Isabel Álvarez Ramírez posa para el reportaje como si nunca hubiera roto un plato. Otra cosa es cuando entra por la puerta de la Escola Municipal de Teatro de Nigrán, en la que se matriculó hace tan solo seis meses. A sus 89 años –“fago os 90 en xullo”, aclara– es la veterana del grupo de mayores de 60 del centro y no hay pudor que la pare. “Eu fago o que me mandan”, afirma. Si hay que cantar, canta, y si hay que jugar con las compañeras –la mayoría son mujeres–, juega. Con toda la naturalidad del mundo se transforma. Por eso ha sido elegida para participar en la película “San Simón”, una historia sobre el temido campo de concentración de presos republicanos que estuvo activo entre 1936 y 1943 en la isla redondelana.

La productora Miramemira Films, la misma de la exitosa “O que arde”, y Morelli Producciones ruedan exteriores estos días y hasta allí se fue Isabel, recomendada por el director de la Escola nigranesa, Pedro Rodríguez, para interpretar a la madre de uno de los reclusos. “Vestíronme con roupa antiga, unha saia longa, unha toquilla, pano na cabeza e unhas botas, de muller de aldea, con roupa que poñía miña avoa”, explica. De momento no tiene frase, pero sí comunicación no verbal. “Lévolle unha bolsa ao fillo que está no cárcere e os gardas revísana”, señala. Solo hubo que repetir la toma una vez y el director, Miguel Ángel Delgado, alabó su espontaneidad, asegura su hija, Josefina González, que la acompañó en la aventura.

Isabel debuta en el cine a los 89 / Neli PIllado

“Estaba un pouco nerviosa”, reconoce con una sonrisa, pero fue todo más fácil de lo que esperaba. Ahora toca aguardar a que la llamen de nuevo, si le tocan más escenas, y al estreno, claro. “Cando saia na pantalla vai ser boa”, comenta divertida.

Para ella las artes escénicas son una auténtica novedad. Jamás había formado parte de ningún grupo de teatro, ni en la juventud. “Había que traballar”, recuerda. Dedicó toda su vida al campo y al cuidado de su familia, con tres hijos, dos de ellos dependientes. No le quedaba mucho tiempo libre. Sí guarda en su memoria con cariño la primera vez que fue al cine, al Imperial de A Ramallosa. Proyectaban “El último cuplé” , protagonizada por Sara Montiel, dirigida por Juan de Orduña y estrenada en 1957. “Gustoume moitísimo”, rememora con una sonrisa.

Sin ninguna experiencia previa sobre las tablas, Isabel se inscribió en la Escola Municipal de Teatro de Nigrán en septiembre animada por su hija.Vive sola y goza de una salud y una autonomía envidiables para su edad, pero padeció una grave neumonía de la que le costó recuperarse hace un año. Las clases la ayudan física y emocionalmente, tanto a ella como a las otras doce personas del grupo senior de la Escola. Se reúnen cada lunes para disfrutar de de la interpretación sin presiones y de los beneficios que el teatro aporta a su salud. Y se divierten mucho. Isabel ríe a carcajadas cuando Pedro Rodríguez, director del centro y uno de los profesores, le anuncia que interpretará a una boxeadora en la función de fin de curso, pero sin rechistar se pone los guantes y a pelear. Se mantiene activa. Los martes y jueves acude también a las sesiones de gimnasia, que organiza el Concello de Nigrán en el mismo Centro da Terceira Idade da Ramallosa.