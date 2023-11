Actores con muchas tablas en Nigrán

Suena a tópico decir que el teatro, igual que el amor, no tiene edad, pero es que el grupo de mayores de 60 años de la Escola Municipal de Teatro de Nigrán demuestra que no hay más limitaciones para disfrutar de la interpretación y de sus múltiples beneficios que las que marca el pudor de cada uno. Trece nigraneses participan cada lunes en las sesiones y las disfrutan a tope. No es que no tengan vergüenza pero sí es cierto que, según explican ellas mismas –las mujeres son mayoría, solo acude un hombre a las clases por el momento–, uno se va liberando conforme cumple años. “Somos más atrevidos, más teatreros”, aseguran.

Son gente activa, no hay quien las pare. “Aparte de teatreras somos deportistas”, advierte Aurora Vázquez, una de las alumnas, que combina la actividad física con la interpretación. Su compañera Lupe Puga compagina el teatro con el boxeo. Entrenan cuerpo y mente. “Se me ha abierto un mundo, he descubierto cosas de mí que desconocía... No me suelo enfadar por nada y aquí he tenido que interpretar un enfado... Fue muy divertido”, comenta entre risas.

Con la edad “somos más atrevidos, más teatreros”, aseguran las alumnas

Alicia Nieto también practica tenis y lo que más le gusta del teatro es lo que se divierte. “Siempre me ha gustado mucho y ahora tenía la oportunidad y no lo dudé”, asegura. Recuerda con especial entusiasmo el día que vio “Cinco horas con Mario”, una adaptación de la novela de Miguel Delibes, interpretada por Lola Herrera. “Estaba fantástica, me encantó cómo transmitía”, recuerda.

No aspira Alicia a la maestría de la gran dama de la escena española, pero tanto ella como sus compañeras sí se atreverían a actuar ante el público a final de curso. O al menos así lo dicen. “¿Por qué no? Venimos aquí a aprender y lo que no hemos hecho antes lo hacemos ahora porque tenemos tiempo y curiosidad”, dejan claro.

Es el objetivo del director de la Escola Municipal de Teatro, Pedro Rodríguez Villar, uno de los cuatro profesores del grupo. Se plantea poner en escena una pieza a largo plazo, “siempre que ellas quieran”. Por ahora, la dinámica en las sesiones en el Centro da Terceira Idade de A Ramallosa se centra en juegos para ganar confianza entre todas, de interpretación, ejercicios de movilidad y de voz, explica. Llevan apenas dos meses y disfrutan tanto los alumnos como los profesores. “Aquí aprendemos todos y nos divertimos todos”, afirma, sorprendido de la facilidad de este grupo para desinhibirse.

El proyecto didáctico nació en este tercer curso de vida de la Escola Municipal de Teatro para completar su oferta. Al centro acuden niños desde los 3 años y hay grupos de casi todas las edades. Faltaban los más veteranos. La acogida ha sido “genial”, destaca el director, por ambas partes. Y el objetivo de “dar a la gente de mayor edad la oportunidad de hacer un arte que no pudieron hacer a lo largo de su vida a la vez que les ayuda mental y físicamente” se cumple sobradamente.