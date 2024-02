La Diputación de Pontevedra, cuya delegada de Turismo es la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, ha adjudicado el proyecto para construir el Centro de BTT de Condado-Paradanta, que se incluye en uno de los planes de sostenibilidad turística que ha presentado el organismo provincial en 2021, concretamente en el Plan de Sostenibilidad Turística do Condado-Paradanta “Una tierra entre ríos”. El proyecto a realizar abarca los concellos de As Neves, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, A Cañiza, Arbo, Covelo y Crecente. Está financiado por la Unión Europea a través del Next Generation EU. La empresa Sherpa Project S.L. se encargará de los trabajos por un total de 18.029,00 euros (IVA incluido).

Este centro BTT se define como un espacio de acceso libre preparado para los practicantes de la bicicleta todo terreno (BTT o Mountain Bike), y contará con una red de rutas señalizadas y con una serie de equipamientos y servicios de apoyo complementarios al uso de la bicicleta, que posibilita el conocimiento del medio rural y natural a través de la práctica de la bicicleta de montaña. Se propone diseñar una gran ruta circular que una todos los ayuntamientos de la comarca Se propone diseñar una gran ruta circular que una todos los ayuntamientos de la comarca, así como otras rutas que conformen una oferta equilibrada favoreciendo los inicios desde los puntos de acogida propuestos por el GDR Condado Paradanta o desde puntos de interés a nivel patrimonial y estratégicos desde el punto de vista turístico del territorio. En todas las actuaciones de señalización del proyecto habrá que cumplir la normativa BTT Galicia. Los principales elementos del centro BTT son, al menos, 5 rutas que sumen 100 km de recorridos señalizados y un espacio que cumpla funciones de punto de acogida ofreciendo servicios mínimos tales como punto de recepción e información para visitantes, zona de parking, baños y duchas de acceso gratuito, alquiler de bicicletas y cascos. Dentro de esta actuación se prevé que se desarrollen los trabajos de definición del trazado de la gran ruta circular BTT Condado 360º, definición de necesidades de señalización y acondicionamiento, principales recursos vinculados y descripción en detalle. También la definición del trazado de las rutas satélite BTT, definición de necesidades de señalización y acondicionamiento, principales recursos vinculados y descripción en detalle. La identificación de los puntos de acogida en el territorio, es otra de las cuestiones a incluir en el proyecto, así como la identificación de necesidades de acondicionamiento de los puntos de acogida y proyecto de actuación, así como ubicación de la señalización a instalar por tipología y geolocalización cumpliendo con la normativa BTT Galicia. Se preparará además toda la cartografía (planos vectoriales) y archivos shapes necesarios para que se puedan realizar las gestiones para solicitar los informes sectoriales pertinentes, así como que queden identificadas todas las ubicaciones de la señalización a instalar y acondicionamientos de las rutas. El centro y sus rutas deberán estar concluidas durante este año 2024.