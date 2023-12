Los Orzamentos da Xunta para 2024 dejan fuera una vez más demandas históricas del BNG en el Val Miñor y la agrupación comarcal ha presentado una batería de enmiendas entre las que se encuentra la construcción de una residencia de mayores “que resolva a carencia de prazas públicas” .

En esta misma línea de política social, los nacionalistas, demanda, un punto de encuentro familiar mancomunado para descongestionar el de Vigo y facilitar el desplazamiento a los usuarios, así como más frecuencias de transporte al hospital Álvaro Cunqueiro y a la Universidade de Vigo.

Repite entre el listado de enmiendas el rescate de la autopista AG-57 para convertirla en alternativa gratuita “á conxestión das estradas Vigo-Baiona e Gondomar-Vigo”. “Supón unha clara discriminación para as persoas dos nosos concellos e as que se desprazan a esta comarca mentres outras zonas do país teñen autovías libres de peaxe”, argumentan.

La regeneración de A Foz do Miñor para recuperar su banco marisquero también figura entre las reivindicaciones de los nacionalistas, junto con la ampliación del número de profesionales del servicio de salud mental del Val Miñor, que consideran “claramente insuficiente, con listas de agarda e esperas de máis de 7 meses”, añaden.