Las ciencias también divierten

“Non é maxia... é ciencia”. El título con el que los alumnos de secundaria del IES de Chapela presentaron su feria científica, celebrada ayer durante toda la mañana en el vestíbulo del centro educativo, ya dejaba entrever que los que se acercasen a curiosear los distintos experimentos se iban a quedar sorprendidos. Este era uno de los objetivos que buscaba la iniciativa, divulgar las distintas experiencias científicas relacionadas con la física, la química, las matemáticas, la biología, la tecnología o el área sanitaria de una manera amena y divertida, que consiga llamar la atención para atraer a los alumnos hacia estas materias.

La actividad, en la que participaron 57 alumnos voluntarios con la colaboración de nueve profesores de los distintos departamentos, puso el broche a la Semana da Ciencia en Galego, “conmemoración proposta polas asociacións de profesorado de ciencias para mostrarlle á sociedade a variedade e riqueza da investigación científica que se realiza empregando a nosa lingua”, explica Aldán Santamaría, profesor del área de matemáticas.

Los estudiantes que protagonizaron los distintos experimentos de la feria, de ESO y Bachillerato, prepararon durante varias semanas las distintas propuestas junto al profesorado del área de ciencias durante los recreos o fuera del horario lectivo. “Supuxo un esforzo porque lle tivemos que dedicar tempo, pero mereceu a pena porque todos os experimentos son moi interesantes. Pasámolo moi ben e é unha forma de atraer aos alumnos máis pequenos a materias como as matemáticas, a física ou a química que normalmente non son as que máis gustan”, explica Yanira Táboas, encargada de un experimento sobre materia líquida y sólida en el área de química.

Durante la mañana, además del resto de compañeros del instituto, también se acercaron a disfrutar de la feria alumnado de 6º de Primaria de los colegios Igrexa, Laredo y Alexandre Bóveda. Uno de los experimentos más llamativos fueron unos cohetes realizados con botellas de refrescos que despegaban desde el patio alcanzando los diez metros de altura con una carga a base de agua y aire comprimido.

También se mostraba la formación de estalactitas; el teñido de flores con colores por el proceso de capilaridad; la extracción de ADN a partir de una muestra de saliva; o se podían contemplar muestras de ácaros y de levaduras fermentadas a través de microscopios... entre las muchas propuestas.

“No meu experimento extraemos ADN en cinco minutos cunha solución salina e está a chamar moito a atención. Apunteime a esta iniciativa porque me encanta a bioloxía e creo que está a ser un acerto, porque cando mostras a ciencia dunha forma atractiva consegues que guste”, comenta Elena Amoedo, voluntaria de 4º de ESO.

Otro de los alumnos, Mateo Pena, de 3º de ESO, participaba en distintos juegos basados en las matemáticas. “Pretendemos demostrar que esta materia tamén pode ser divertida. Todas estas propostas son moi curiosas e conseguimos sorprender con trucos baseados nos números”, indica con orgullo junto a sus compañeros.