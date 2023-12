A poeta Marta Dacosta manterá mañá venres un encontro cos lectores no local do IEM ás 20.00 horas. Será a última sesión do Ciclo Literario Miñorán 2023, que organizou a entidade cultural este outono para coñecer de preto os autores da comarca.

Dacosta suma sete galardóns e acaba de gañar IV Premio de Poesía Filomena Dato no Concello de Bergondo. O tamén escritor Fran Fernández Davila presentará o acto.