La plataforma de artistas y activistas Sinha Paca, junto con el Concello de Redondela, organizan mañana sábado la quinta edición del tradicional Magosto Sinha Paca, que este año se traslada al campo de A Gándara, en la parroquia de O Viso. La fiesta en esta ocasión cuenta con la colaboración de la Asociación Fonte do Allo do Viso, la Asociación de Festas do Carme de Soutoxuste, la AVV O Eixo de Soutoxuste y la Sociedade Cultural do Viso.

La cita, además de castañas asadas, ofrecerá actividades a lo largo de toda la jornada. El grupo de pandeireteiras Terra Meigas do Viso y el trío Sindicato do Folclore serán los encargados de abrir la fiesta a las 12.30 horas. A las 14.30 comenzará el xantar popular, con opción vegana, y desde la organización recuerdan que es preciso hacer la reserva por whatsapp en el número 679352585. Por la tarde, desde las 16.00 horas, habrá juegos populares para todas las edades, un taller de danza africana con Itzzy Mousso y la actuación del Coro Tirapuxa de Trasmañó. Los conciertos comenzarán a las 20.00 horas con los grupos Tanto Nos Ten, Habelas Hainas y el rapero local Nani. Para rematar la fiesta estará el dúo de Dj AshLeiras. El recinto trambién contará con un mercado de artesanía y puestos de comida.